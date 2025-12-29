El Govern impulsa una nueva conducción desde la desaladora de Ciutadella hasta el depósito de Es Caragolí

Archivo - Desaladora - CAIB - Archivo

MENORCA 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Govern, a través de la Agencia Balear del Agua y de la Calidad Ambiental (Abaqua), ha aprobado el proyecto constructivo para ejecutar una nueva conducción que conectará la desaladora de Ciutadella con el depósito de Es Caragolí, con el objetivo de reforzar el suministro de agua potable en la isla y avanzar en la reducción de la presión sobre los acuíferos.

Según ha informado la Conselleria del Mar y Ciclo del Agua en un comunicado, actualmente, la desaladora de Ciutadella, en servicio desde mayo de 2019, suministra agua a través de una conducción hacia el depósito de Artrutx y hasta el depósito de Son Blanc, utilizando prácticamente solo la mitad de su capacidad actual de producción.

De este modo, con esta nueva actuación se da continuidad a una primera fase ya ejecutada entre la desaladora y la intersección del Camí de s'Hort de ses Taronges, prolongando la conexión hasta Es Caragolí para mejorar la capacidad de distribución y extensión a los núcleos de mayor demanda.

El proyecto prevé la instalación de una tubería de fundición dúctil DN500, con una longitud de trazado de aproximadamente siete kilómetros (7.020,80 metros), desde la conexión con la conducción existente hasta el depósito de Es Caragolí, desde donde el Ayuntamiento incorporará a su sistema de distribución en baja. Las obras incluyen la ejecución de conexiones, apertura y reposición de zanjas, elementos de anclaje y protección, y la reposición final del pavimento en los tramos afectados.

Desde el Govern han explicado que a la aprobación del proyecto, que se declara de urgencia, seguirán los trámites necesarios para la disposición de terrenos en aquellos tramos donde no pueda instalarse por caminos públicos, para a continuación proceder a la licitación de las obras que ya disponen de financiación a través del Impuesto de Turismo Sostenible.

Además, ha indicado que "esta infraestructura viene a paliar el estado de los acuíferos que tradicionalmente han abastecido Ciutadella, con un nivel de sobreexplotación elevado y un grado importante de intrusión marina".

En este sentido, han remarcado que la puesta en servicio del nuevo punto de suministro asociado al depósito de Es Caragolí permitirá reducir de forma significativa las extracciones subterráneas, favoreciendo la recuperación progresiva de las masas de agua y contribuyendo a frenar el avance de la salinización.

El presupuesto de este proyecto, que ya dispone de otras autorizaciones, asciende a 7,5 millones de euros, con una distribución prevista por anualidades del 75 por ciento en 2026 y del 25 por ciento en 2027. A esta actuación se suma el contrato de dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud, con un presupuesto de 308.751 euros. El plazo previsto para las obras, una vez adjudicado el contrato, es de ocho meses.