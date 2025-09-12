El Govern y el Imserso firman un convenio para regular la interoperabilidad de sus sistemas de información

El portavoz del Govern, Antoni Costa, en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern. - CAIB

PALMA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha autorizado la firma de un convenio de colaboración con el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) para establecer y regular la interoperabilidad del sistema de información de Baleares con el Sistema de Información del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (Sisaad) del Imserso.

En la rueda de prensa posterior al Consell de Govern, el portavoz autonómico, Antoni Costa, ha señalado que el acuerdo permite a la consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, introducir en las cláusulas del convenio, que tiene vigencia de cuatro años, las modificaciones no sustanciales posteriores que sean necesarias.

El Sissad contiene información sobre el Catálogo de servicios y debe incorporar, como datos esenciales, los relativos a población protegida, recursos humanos, infraestructuras de la red, resultados obtenidos y calidad en la prestación de los servicios.

Asimismo, el sistema de información debe contemplar específicamente la realización de estadísticas para fines estatales en materia de dependencia, así como las de interés general supracomunitario y las que se deriven de compromisos como organizaciones supranacionales e internacionales.

Aunque el Imserso es responsable de la administración del Sisaad, las comunidades autónomas que opten por mantener sus propios sistemas de información deben suscribir con el Imserso convenios que sirvan como mecanismo regulador de garantía y seguridad.