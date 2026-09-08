El Govern informa a ayuntamientos y consells de la nueva convocatoria de refugios climáticos

Archivo - Imagen de uno de los refugios climáticos con biodiversidad. - CAIB - Archivo

PALMA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía ha organizado este martes una jornada informativa dirigida a los ayuntamientos y a los consells insulares sobre la nueva convocatoria de ayudas para diseñar y ejecutar refugios climáticos.

La Conselleria ha señalado en un comunicado que, durante la sesión, la Dirección General de Economía Circular, Transición Energética y Cambio Climático ha presentado el balance de la convocatoria anterior y las principales características de la nueva línea de ayudas, dotada con dos millones de euros procedentes del Impuesto sobre el Turismo Sostenible (ITS).

Se distribuirá en dos convocatorias --cada una dotada con dos millones de euros-- los cuatro millones destinados a esta iniciativa.

Esta fórmula permite, por un lado, que los proyectos que no obtuvieron financiación en la convocatoria anterior puedan revisarse, mejorarse y volver a presentarse y, por otro, ofrece más tiempo a los ayuntamientos y a los consells que todavía no han participado para que puedan preparar sus propuestas.

El conseller de Empresa, Autónomos y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro, ha destacado que la respuesta de las entidades locales "demuestra que los refugios climáticos no son una moda urbanística", sino una actuación "necesaria para proteger a la población" ante el cambio climático.

Por su parte, el director general de Economía Circular, Transición Energética y Cambio Climático, Diego Viu, ha indicado que "ya que se ha presentado casi el doble de proyectos de los que se han podido financiar". "Hoy invitamos a todos los municipios, tanto si participaron en la primera convocatoria como si no, a preparar sus proyectos para esta nueva fase", ha señalado Viu.

BALANCE DE LA CONVOCATORIA ANTERIOR

Un total de 24 entidades locales o insulares presentaron proyectos en la convocatoria anterior, de las cuales 13 obtuvieron financiación.

Las actuaciones incluyen la mejora de plazas y parques con más zonas de sombra, la adaptación de patios escolares como espacios verdes y frescos y la creación de corredores climáticos mediante calles arboladas.

Varios proyectos incorporan también sensores de temperatura y humedad que permitirán evaluar la eficacia de las medidas implantadas para mejorar el confort térmico.

CINCO PROGRAMAS DE INCENTIVOS

El borrador de esta nueva convocatoria prevé cinco programas de inventivos, que son el diseño o la mejora de las redes municipales de refugios climáticos.

Estos son la implantación de refugios exteriores con soluciones basadas en la naturaleza; la mejora de refugios exteriores ya existentes; la renaturalización de corredores que conecten la red municipal de refugios, y la adecuación de espacios públicos interiores como refugios climáticos.

Las ayudas podrán cubrir el 100 por ciento del coste subvencionable de la redacción de los proyectos de redes municipales de refugios, con un máximo de 25.000 euros para los municipios de menos de 20.000 habitantes y de 50.000 euros para los de más de 20.000 habitantes.

En el caso de las actuaciones de implantación o mejora de refugios, renaturalización de corredores y adecuación de espacios interiores, la ayuda podrá alcanzar el 80 por ciento del coste subvencionable, con un máximo de 250.000 euros por municipio.

Pueden incorporar soluciones basadas en la naturaleza, como arbolado, vegetación, zonas de sombra y puntos de agua. Deben ser accesibles, disponer de áreas de descanso y estar debidamente señalizados. Asimismo, deben estar abiertos al público y ser gratuitos.