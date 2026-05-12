El Govern e ingenieros de Baleares impulsan la participación del sector en la evaluación de proyectos estratégicos

PALMA 12 May. (EUROPA PRESS) -

El Govern y el Colegio de Ingenieros Industriales de Baleares han mantenido una reunión este martes para fomentar la participación del sector en la evaluación de proyectos estratégicos en las Islas a través de la Unidad Aceleradora de Proyectos Estratégicos (UAPE).

Según ha informado la Conselleria de Economía, Hacienda e Innovación en un comunicado, en el encuentro, que buscaba avanzar en la firma de un convenio entre ambas entidades, se ha puesto el foco en la participación de los ingenieros industriales en la evaluación de iniciativas que puedan ser proyectos de especial interés estratégico y en que puedan asesorar a los promotores durante el proceso de tramitación y ejecución.

Además, durante el encuentro, en el que han participado la directora general de Proyectos Estratégicos, Fondos Europeos y Simplificación Administrativa, Bárbara Barceló, y el decano del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Baleares, Mateu Oliver, se ha promovido, mediante la coordinación entre el Govern y el Colegio, la difusión del uso de las herramientas y las oportunidades que ofrece la UAPE entre los profesionales del sector.

Finalmente, se ha destacado la importancia de la institución para identificar inversiones y proyectos estratégicos, además de su aportación en la detección de obstáculos técnicos y administrativos que puedan afectar a su desarrollo.