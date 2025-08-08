El Govern inicia la contratación de la redacción del proyecto de la conexión de Sa Pobla con la red en alta de Mallorca

Archivo - Grifo en una imagen de archivo - AYTO VÉLEZ-MÁLAGA - Archivo

PALMA 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua ha puesto en marcha el expediente de contratación del servicio de redacción del proyecto de conexión del municipio de Sa Pobla con la red de agua potable en alta de Mallorca.

Esta iniciativa se enmarca en la estrategia de la entidad para mejorar la gestión de los recursos hídricos del archipiélago, reducir la presión sobre los acuíferos y garantizar un suministro de agua potable de calidad y continuidad en la zona norte de la isla, según ha indicado en un comunicado el departamento que dirige Juan Manuel Lafuente.

El presupuesto para la licitación del contrato es de 179.340 euros y se financiará íntegramente a través del programa del Impuesto de Turismo Sostenible 2024-2025, enmarcado en el Pacto por la gestión del agua en alta y la garantía del recurso.

La aprobación del inicio del expediente da respuesta y cumplimiento al protocolo de colaboración firmado entre la presidenta del Govern y el alcalde de Sa Pobla, con el objetivo de solucionar los problemas de suministro de agua potable mediante la conexión a la red de alta gestionada por Abaqua.

Esta actuación da continuidad a las soluciones emprendidas para mejorar el ciclo del agua en el municipio, como ya lo fue la remodelación integral de la depuradora, visitada el mismo día de la firma del protocolo, el pasado 22 de mayo.

La Conselleria ha señalado que el proyecto es especialmente relevante en un contexto de sequía, con disminución de los recursos subterráneos en cantidad o calidad, como sucede en Sa Pobla con la presencia de nitratos.

También responde a la necesidad de sustituir las extracciones de agua subterránea por fuentes no convencionales, como el agua desalada.

Además de mejorar el servicio público y optimizar el rendimiento de la desaladora de Alcúdia (IDAM), esta actuación contribuirá a la recuperación de acuíferos y masas de agua subterránea mediante la reducción de las extracciones actuales.

La redacción del proyecto tendrá un plazo máximo de ejecución de 180 días y se tramitará mediante procedimiento abierto.