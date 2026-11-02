El Govern inicia los pagos de las primeras ayudas de 10.000 euros a la compra de vivienda para jóvenes residentes

Archivo - Dos personas observan los anuncios de viviendas en venta en una inmobiliaria, a 16 de abril de 2024, en Palma de Mallorca, Mallorca - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Govern, a través de la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad, ha iniciado el pago de las ayudas de 10.000 euros destinadas a facilitar la adquisición de una vivienda a jóvenes menores de 40 años residentes en Baleares.

Según ha informado este lunes la Conselleria en un comunicado, el Govern ha hecho efectivo el abono de las primeras 100 ayudas a los primeros beneficiarios de esta nueva línea puesta en marcha para favorecer el acceso a la vivienda y facilitar la emancipación de los jóvenes de las Islas.

Desde la apertura del plazo de solicitudes, el pasado 17 de julio, el Govern ha recibido 955 solicitudes procedentes de todas las islas. De ellas, hay 845 de Mallorca, 60 de Menorca, 26 de Eivissa y una de Formentera, además de otras 23 que todavía no tienen asignación por isla al haberse tramitado por registro.

La convocatoria, dotada inicialmente con un presupuesto de seis millones de euros para el periodo 2026-2027, establece una ayuda directa de 10.000 euros por vivienda, con el objetivo de reducir el esfuerzo económico que supone la adquisición de una vivienda. Además, el Govern trabaja en la ampliación de la dotación presupuestaria de esta convocatoria.

De las primeras 100 ayudas, se incluyen 90 subvenciones correspondientes a viviendas situadas en Mallorca, ocho viviendas en Menorca y dos viviendas en Eivissa. La Dirección General de Vivienda continúa tramitando solicitudes correspondientes a todas las islas de esta convocatoria, que continúa abierta a recibir solicitudes durante 2026 y 2027.

AYUDAS PARA JÓVENES EN BALEARES

Esta línea de subvenciones está dirigida a personas físicas de hasta 40 años, incluidos, que acrediten una residencia continuada en Baleares durante un mínimo de cinco años y que hayan adquirido o se encuentren en proceso de adquirir una vivienda en la comunidad desde el 1 de enero de 2026.

Las ayudas podrán destinarse tanto a la compra de viviendas ya construidas como de viviendas en construcción, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en las bases de la convocatoria.

Con carácter general, los solicitantes no podrán ser titulares de otra vivienda en España y deberán destinar el inmueble adquirido a residencia habitual y permanente durante un mínimo de cinco años, con las excepciones contempladas en la convocatoria.

Los ingresos de los beneficiarios no podrán superar, con carácter general, 6,5 veces el IPREM, equivalente a 54.600 euros anuales, con los incrementos previstos para determinados supuestos familiares y personales.

La convocatoria permite acceder a las ayudas para la adquisición de viviendas con un precio máximo de 382.000 euros. El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto hasta el 31 de diciembre de 2027 o hasta el agotamiento del crédito disponible. Las solicitudes se tramitarán por orden de entrada.

COMPATIBILIDAD CON OTRAS MEDIDAS

Las ayudas directas de 10.000 euros serán compatibles con el programa 'Nueva hipoteca joven' mediante el que el Govern facilita el acceso a la financiación hipotecaria a través de un sistema de avales para la entrada de la vivienda.

También podrán combinarse con bonificaciones y reducciones fiscales autonómicas aplicables a la adquisición de vivienda, así como con otras ayudas públicas o privadas, siempre que el importe conjunto no supere el coste total de la adquisición.