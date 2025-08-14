El Govern inicia la tramitación para conectar Can Picafort a la red de agua potable en alta de Mallorca

El Govern inicia el proyecto de conexión de Can Picafort a la red de agua potable en alta de Mallorca - CAIB

PALMA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua ha iniciado la tramitación del contrato para la redacción del proyecto que permitirá conectar el núcleo urbano de Can Picafort a la red de agua potable en alta de Mallorca.

La actuación, con un presupuesto base de licitación de más de 380.400 euros, se financiará a través del programa del Impuesto de Turismo Sostenible, en el marco del Pacto por la gestión del agua en alta y garantía de recursos.

Según ha informado este jueves la Conselleria en nota de prensa, el proyecto prevé la construcción de una conducción de unos 6.400 metros que enlazará el depósito existente de Son Sant Joan con un nuevo depósito regulador en las afueras de Can Picafort, con capacidad de hasta 8.000 metros cúbicos.

Esta infraestructura permitirá regular el suministro al municipio y atender futuras demandas, como las de Son Serra de Marina. También se instalará una estación de bombeo con sistemas eléctricos, de control y automatización para garantizar el caudal y la presión necesarios.

Desde la Conselleria señalan que se trata de una "actuación estratégica" para mejorar la gestión hídrica en la zona norte de Mallorca, ya que reducirá la dependencia del agua subterránea y contribuirá a la recuperación de los acuíferos.

Además, optimizará el uso de la desaladora de Alcudia, "reduciendo su estacionalidad y aprovechando mejor sus recursos durante todo el año". La redacción del proyecto se licitará mediante procedimiento abierto y deberá ejecutarse en un plazo máximo de 180 días.

Con esta iniciativa, el Govern asegura que "reafirma su compromiso con una gestión eficiente, sostenible y adaptada a los retos ambientales, para garantizar el suministro de agua a la ciudadanía de Baleares en condiciones de máxima seguridad y fiabilidad".