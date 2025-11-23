El Govern instala una antena TetraIB en Portinatx para blindar la conexión y la seguridad de la costa norte de Ibiza - CAIB

PALMA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Balear de Digitalización, Ciberseguridad y Telecomunicaciones (IB Digital) del Govern ha instalado una nueva antena en Portinatx, en Sant Joan de Labritja, con el objetivo de blindar la conexión y la seguridad de la costa norte de Ibiza.

Según ha informado la Conselleria de Economía, Hacienda e Innovación, el nuevo emplazamiento mejora la coordinación de la Policía Local, 112, emergencias sanitarias, bomberos, Ibanat, Guardia Civil del Mar y Salvamento Marítimo, en un entorno con relieve complejo y zonas de señal comercial irregular.

De este modo, se podrá dar un tiempo de respuesta más ágil en rescates costeros, búsquedas de senderistas e incidencias en temporada alta.

El vicepresidente y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, ha subrayado que Portinatx es "un reto" a causa del mar, los acantilados y los picos de afluencia. "Esta antena está diseñada para que los equipos se coordinen en segundos y trabajen como uno solo", ha destacado.

Igualmente, ha indicado, el plan se ejecuta por fases, de modo que Ibiza pasará de siete a 21 estaciones, situándose cerca del 90 por ciento de cobertura al completarlo, con una inversión de 13 millones de euros cofinanciada por fondos europeos Feder.

Desde la Conselleria han detallado que la instalación supone que en el caso de rescates en la costa y acantilados, que las comunicaciones sean estables en accesos a calas y senderos, con apoyo a evacuaciones por mar cuando proceda.

En cuanto a senderismo y faro, da continuidad operativa en rutas hacia la punta de Es Moscarter y miradores con zonas históricas de sombra; así como una mejor coordinación del Ibanat en la vigilancia en montaña.

En los operativos de verano, permitirá llamadas de grupo con prioridad cuando coincidan varios avisos en playas y puntos panorámicos.

El director general de Emergencias e Interior, Pablo Gárriz, ha explicado que en la costa norte faltaba estabilidad de señal por la orografía. "Con Portinatx cerramos vacíos y acortamos minutos clave en búsquedas, rescates y respuesta sanitaria", ha destacado.

Cabe señalar que el litoral de Portinatx combina bahías, paredes rocosas y urbanizaciones que se sitúan en la vertiente que complican la propagación de comunicaciones por radio.

La antena está dimensionada para este terreno y aporta ventajas propias de una red de misión crítica: comunicación instantánea en grupo, cifrado y modo directo entre terminales cuando el relevo se impone.

Además, al ser un servicio común operado por IB Digital para todas las administraciones, se evitan redes paralelas, se unifican pujas y operación y se reduce el coste total para el mundo local.

"Nuestro trabajo es quitar complejidad a los ayuntamientos: una red única, profesional y compartida que ahorra costes y mejora la coordinación", ha dicho el gerente de IB Digital, Miquel Cardona, quien ha agregado que Portinatx está pensada para el día a día de la Policía Local y de todo el dispositivo de emergencias.

Durante el próximo año, el Govern y el Ayuntamiento seguirán desplegando mejoras para optimizar la cobertura en todo el término municipal, con el objetivo de que la Policía Local utilice TetraIB como red de comunicaciones diaria.