El Govern invertirá 3,3 millones de euros para detectar agentes infecciosos en las donaciones de sangre

Archivo - Imagen de la entrada del Banco de Sangre de Palma. - BANCO DE SANGRE DE BALEARES - Archivo

PALMA 8 May. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha autorizado la tramitación del expediente de contratación por 3,3 millones de euros del suministro de reactivos que permitan la detección de agentes infecciosos en las donaciones que se realicen en el Banco de Sangre y Tejidos de Baleares.

Lo ha anunciado el portavoz del Ejecutivo autonómico, Antoni Costa, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell de Govern de este viernes.

El contrato, además de los reactivos, contempla la cesión de equipamiento, todos ellos destinados a la determinación del material genético de agentes infecciosos mediante la técnica de amplificación de ácidos nucleicos (NAT).

Esta actuación, ha justificado el también conseller de Economía, Hacienda e Innovación, permitirá mejorar la capacidad de detección de agentes infecciosos y reforzar la seguridad de las donaciones de sangre.

El contrato tiene carácter plurianual y se extenderá durante tres años, entre 2027 y 2029, con un presupuesto base de licitación de 3,3 millones de euros. Asimismo, prevé la posibilidad de una prórroga de dos años adicionales y una eventual modificación de hasta un 20%, lo que sitúa el valor estimado del contrato en 4,5 millones.

La inversión se distribuye de forma homogénea en tres anualidades, con una dotación de 1,1 millones de euros para cada uno de los ejercicios 2027, 2028 y 2029.