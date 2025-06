El Govern justifica su rechazo al Pacto Verde europeo: "Queremos que la agricultura se haga en números verdes"

PALMA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, ha justificado el rechazo del Govern al Pacto Verde europeo al considerar que las restricciones que establece no compensa los sobrecostes y las dificultades aparejadas a la insularidad.

"Queremos que la agricultura se haga en números verdes", ha dicho martes en el pleno del Parlament en respuesta a la diputada socialista Maria Pilar Carbonero, quien le ha preguntado acerca del modo en que se concretará el rechazo al Pacto Verde europeo que quedó reflejado en el pacto presupuestario firmado entre el PP y Vox.

Costa ha subrayado que el Govern no quiere que las "restricciones" de la normativa europea "arruinen" a los agricultores, ganaderos y pescadores de Baleares, algo que ha defendido que han trasladado al Gobierno desde antes de firmar el pacto presupuestario.

"Es necesario que el Pacto Verde europeo se adapte a la realidad de los payeses, ganaderos y pescadores", ha insistido Costa, quien ha asegurado que así se lo han trasladado los propios representantes del sector primario.

El también vicepresidente autonómico ha puesto en valor las medidas puestas en marcha por el Ejecutivo para aprovechar "todas las oportunidades" de la Política Agraria Común (PAC) y poner a disposición del sector entre 28 y 35 millones de euros.

También ha destacado otros 6,3 millones de euros procedentes del impuesto de turismo sostenible (ITS), la eliminación de burocracia para que los agricultores "no tengan que ser también administrativos" y la implementación de una estrategia enfocada en aumentar la cuota de exportaciones y el consumo en el sector público del producto local.

"Restricciones que arruinen a los payeses, no. Queremos que la agricultura se haga en números verdes", ha zanjado.

Carbonero, por su parte, ha sostenido que el rechazo a la normativa europea significará perder todas las inversiones que permiten poner en marcha medidas de sostenibilidad, climáticas y ecológicas.

"Rechazar el pacto verde es que no queremos sostenibilidad y protección, que queremos seguir contaminando y creciendo sin límites, explotando territorio y recursos como si no tuviéramos límites. El futuro será verde o no será, el campo será verde o no será", ha dicho la socialista.