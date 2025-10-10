El Govern lanza 15 millones de euros en ayudas para comprar inmuebles y esponjar las zonas turísticas

PALMA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes ha lanzado una convocatoria de subvenciones para financiar la adquisición de inmuebles de titularidad privada para esponjar las zonas turísticas.

La iniciativa está dotada con 15 millones de euros y va destinada a las entidades locales de Baleares, ha informado la Conselleria en un comunicado.

El objetivo de las subvenciones es esponjar, regenerar y renaturalizar los espacios turísticos, reducir plazas de alojamiento y mitigar los efectos del cambio climático.

Las ayudas, que pueden llegar al 100% del gasto subvencionable, se destinarán exclusivamente a ayuntamientos y otras entidades locales y se aplicarán a proyectos con un presupuesto mínimo de quinientos mil euros.

El plazo para presentar solicitudes es de cuatro meses a partir de la publicación de la convocatoria al Boletín Oficial de las Islas Baleares (BOIB), que fue el pasado martes, y los proyectos podrán ejecutarse entre el 1 de octubre de 2025 y el 31 de agosto de 2028.

Además, el pago de las subvenciones se realizará de manera anticipada con el 100% del importe otorgado y sin necesidad de garantías previas para facilitar que las entidades locales puedan llevar a cabo actuaciones de gran envergadura.

Esta línea de financiación se incluye dentro del Plan Estratégico de Subvenciones 2024-2026 y da continuidad al impulso iniciado con los fondos europeos Next Generation.

"Este proyecto pretende mejorar la calidad de vida de la ciudadanía residente y reforzar la competitividad de las islas como destino líder en sostenibilidad turística", ha dicho el conseller del ramo, Jaume Bauzà.