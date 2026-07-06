El Govern lanza el Escudo del Autónomo: se podrán recuperar las cuotas de la Seguridad Social durante las bajas médicas. - CAIB

PALMA, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha presentado este lunes una nueva línea de ayudas, dotada con 600.000 euros, para que los autónomos puedan recuperar las cuotas de la Seguridad Social durante las bajas médicas.

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha dado a conocer la ayuda en la presentación de la nueva oficina del autonómico, un nuevo servicio impulsado por la Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía, que nace con el objetivo de ofrecer información, asesoramiento y acompañamiento a los trabajadores autónomos y a todas las personas que deseen iniciar una actividad por cuenta propia.

La ayuda cubrirá hasta un máximo de dos mensualidades, con un límite de 800 euros por beneficiario, adaptándose al tiempo efectivo de incapacidad temporal.

De este modo, si la baja es de 15 días, se subvencionarán las cuotas correspondientes a ese periodo, mientras que, si se prolonga durante dos meses, se cubrirán íntegramente ambas mensualidades.

A partir del tercer mes, la normativa estatal ya exime a los autónomos del pago de las cuotas, motivo por el que la ayuda se centra en este periodo inicial, cuando el profesional continúa asumiendo este gasto pese a no poder desarrollar su actividad.

"Cuando un autónomo está enfermo, da igual que no pueda ir a trabajar, tiene que seguir pagando la cuota de la Seguridad Social. Pues bien, eso se ha terminado en Baleares, ha añadido Prohens.

NUEVA OFICINA DEL AUTÓNOMO

La nueva oficina del autónomo, situada en la sede de la Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía, se convertirá en la ventanilla única de referencia para el colectivo.

El nuevo servicio centralizará toda la información sobre ayudas, subvenciones y convocatorias dirigidas a los autónomos, incluidas las líneas específicas para el colectivo y aquellas destinadas a empresas y comercio de las que también pueden beneficiarse.

Además, ofrecerá asesoramiento personalizado para facilitar la tramitación de las ayudas, resolver dudas administrativas y acompañar a los profesionales en las gestiones relacionadas con su actividad.

El objetivo es simplificar los trámites, reducir las barreras burocráticas y acercar la Administración a los autónomos con un servicio cercano, ágil y eficaz.

"Porque venimos diciéndolo desde el primer día. Tras demasiados años olvidados y abandonados en esta comunidad, ahora hay un Govern que está al lado de los autónomos para echarles una mano y ponerles las cosas fáciles", ha afirmado Prohens.

En este sentido, ha señalado que esta oficina se convertirá en una ventanilla única para que los autónomos puedan encontrar en un solo espacio todo el apoyo que necesitan durante el desarrollo de su actividad.

El conseller de Empresa, Autónomos y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro, ha destacado que los autónomos son uno de los principales motores de la economía de las Islas y merecen una Administración que los acompañe, los escuche y les facilite su día a día.

Baleares cuentan actualmente con 109.549 trabajadores autónomos y lideran tanto el crecimiento interanual como el intermensual de autónomos en España.

En este contexto, desde el Govern han recordado que han desarrollado desde el inicio de la legislatura una estrategia integral de apoyo al colectivo, con medidas que acompañan todas las etapas de su actividad.

A la Cuota Cero, que facilita el inicio de un negocio asumiendo el coste de las cotizaciones de los nuevos autónomos, y a las ayudas para los Autónomos Consolidados, destinadas a reforzar la competitividad de los negocios ya en funcionamiento, se suman ahora este Escudo del Autónomo y la nueva oficina del autónomo, dos nuevos instrumentos que refuerzan la protección del colectivo y facilitan la relación de los profesionales con la Administración.