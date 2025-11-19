El Govern lanza las I Jornadas de Turismo y Producto Local para reforzar vínculos entre productores y sector turístico

El conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzà, y el director general de Calidad agroalimentaria y Producto Local, Joan Llabrés, - GOVERN DE LES ILLES BALEARS

PALMA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes y la de Agricultura, Pesca y Medio Natural han presentado este miércoles las I Jornadas de Turismo, Enogastronomía y Producto Local, que se celebrarán los días 26 y 27 de noviembre en la finca Son Mir con el objetivo de reforzar vínculos entre productores y sector turístico.

Según ha informado la Conselleria en un comunicado, las jornadas, bajo el lema 'Conectando productores y turismo para saborear las Baleares', tienen el fin de reforzar el vínculo entre el sector turístico y los productores del territorio para impulsar una oferta gastronómica más sostenible y competitiva.

Durante la presentación, el conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzà, ha afirmado que el producto local "es una herramienta clave para reforzar la identidad de Baleares como destino" y ha añadido que conectar con productores y empresas turísticas permite avanzar hacia un modelo más "sostenible, diversificado y coherente con el territorio".

Por su parte, el director general de Calidad Agroalimentaria y Producto Local, Joan Llabrés, ha destacado que esta iniciativa representa "una gran oportunidad para dar visibilidad al trabajo de las personas que cuidan de la tierra". También ha añadido que el sector primario "puede aportar mucho al turismo, y el turismo puede ser un gran aliado para dar salida y valor a los productos".

Las jornadas reunirán a productores, empresas turísticas, chefs, restauradores, cooperativas y entidades vinculadas al sector primario, generando un espacio de colaboración que permita crear sinergias y ampliar la presencia del producto local dentro de hoteles, restaurantes y otros negocios turísticos.

El programa incluirá ponencias, mesas redondas, talleres prácticos y un espacio de 'sepeed dating' pensado para facilitar el contacto directo entre productores y establecimientos turísticos. El objetivo es compartir herramientas, casos de éxito y experiencias para ayudar a integrar de forma efectiva los productos del territorio dentro de la cadena de valor gastronómica.

La iniciativa se enmarca dentro de las actuaciones que desarrolla la Aetib en el marco del Plan de Enogastronomía de Baleares, financiado por los fondos Next Generation, y reafirma el compromiso del Govern con un turismo de calidad, arraigado en el territorio y orientado a la sostenibilidad a largo plazo.

Las jornadas son gratuitas y requieren inscripción previa. Además, tienen aforo limitado para garantizar un equilibrio entre productores, sector turístico y Horeca. La organización ofrece una gratuidad por empresa (transporte y alojamiento) para personas que se desplacen desde Menorca, Ibiza y Formentera.