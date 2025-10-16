El Govern licita las obras de la red de agua en alta hacia Manacor y prevé que finalicen en dos años

El Govern licita las obras de la red de agua en alta hacia Manacor - CAIB

Lafuente considera las obras una inversión "muy importante" y destaca que se reducirá la presión sobre los acuíferos

PALMA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha licitado las obras de la red de agua en alta hacia Manacor para garantizar su suministro y prevé que, una vez iniciadas las obras, en un plazo de dos años el municipio disponga de agua de calidad.

Así lo han presentado este jueves el conseller del Mar y Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente; el alcalde de Manacor, Miquel Oliver; el director general de Recursos Hídricos, Joan Calafat; y el gerente de la Agencia Balear del Agua y de la Calidad Ambiental (Abaqua), Emeterio Moles.

La actuación supone una inversión de 21 millones de euros, aprobada en Consell de Govern, para hacer llegar agua desde Petra hasta Manacor. Según la Conselleria, el proyecto que se licita prevé que, una vez iniciadas las obras, en dos años el municipio disponga de agua de calidad.

La conexión a la red en alta permitirá reducir las extracciones subterráneas, garantizando un suministro de calidad y sostenible a medio y largo plazo.

En concreto, el proyecto contempla la construcción de una conducción que conectará Petra con Manacor, dando continuidad a la red que ya enlaza Maria de la Salut y Petra. También se construirá un depósito regulador para gestionar el suministro de agua potable de forma más eficiente.

El conseller del ramo ha explicado que la actuación es "un paso hacia delante" para garantizar el suministro de agua de calidad y avanzar hacia un modelo de gestión más sostenible. Además, ha destacado, refuerza la planificación del Govern para reducir la presión sobre los acuíferos y asegurar un abastecimiento "estable y eficiente en toda la isla".

"Es un día positivo e importante porque hay detrás mucho trabajo, dedicación y esfuerzo para una inversión que para nosotros es muy importante", ha resaltado Lafuente.

El presupuesto total de la licitación es de 21 millones de euros para las obras y de 570.000 euros para la dirección y coordinación de seguridad y salud. El plazo de presentación de ofertas para la obra finalizará el 18 de noviembre.

Desde la Conselleria han resaltado que esta actuación supone una importante extensión de la red en alta del Govern, que permitirá reducir la presión sobre los acuíferos y favorecer su recuperación. También permitirá, en fases posteriores, llegar a los núcleos costeros del Llevant de Mallorca para reforzar su abastecimiento y reducir las extracciones de agua subterránea.