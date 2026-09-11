El Govern mantiene su confianza en la gerente de Son Espases pese a las dimisiones: "Está haciendo una buena gestión"

Archivo - La gerente de Son Espases, Cristina Granados, comparece en la Comisión de Salud del Parlament.- PARLAMENT - Archivo

PALMA, 11 (EUROPA PRESS)

El portavoz del Govern, Antoni Costa, ha asegurado que mantienen su confianza en la gerente del Hospital Universitario Son Espases, Cristina Granados, pese a las reiteradas dimisiones de miembros de la dirección del centro.

"Sí, tiene todo el apoyo de la Conselleria de Salud, del IBSalut y de Govern", ha afirmado al ser preguntado al respecto en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell de Govern de este viernes. "Creo que está haciendo una buena gestión", ha añadido.

El también conseller de Economía, Hacienda e Innovación ha puesto en valor el trabajo de la gerente para coordinar un centro hospitalario con casi 6.000 profesionales y u presupuesto de 680 millones de euros.

"Ha habido una mejora muy significativa en la gestión de Son Espases, y algo tiene que ver la gerente en las mejoras de la gestión", ha sostenido.

Costa ha argumentado que, en el caso de la directora de Enfermería de Son Espases, Natalia Vallés, su dimisión, conocida el jueves, fue "por cuestiones estrictamente personales".

Ese mismo motivo ha sido el esgrimido por el IBSalut para justificar las diferentes dimisiones, algo que para el portavoz del Govern no permite dilucidar la posibilidad de haya algún problema en la gestión realizada por Granados.

"Respeto las críticas que pueda haber, pero las razones que ha alegado la exdirectora de Enfermería es lo que ha comentado ella a todo el personal. Si yo dijera otra cosa o tuviera otra sospechas debería hacerlo en base a algún indicio", ha expuesto.

"En la gestión de un hospital como Son Espases se pueden producir cambios, pero muchas veces son por razones que nada tienen que ver con lo que en algunos casos se ha publicado. Puede haber una gran casuística en cuanto a las salidas que ha habido en la dirección, pero se han ido sustituyendo todas", ha añadido.

Lo que le "preocupa" al Govern y "debería preocupar" al PSOE, ha contrapuesto Costa, es la huelga indefinida nacional de médicos "contra el Gobierno de Sánchez". "Está afectando sobremanera a las listas de espera, y eso sí que impacta sobre la salud de los ciudadanos de Baleares", ha subrayado.

El portavoz del Ejecutivo autonómico ha defendido que quien debería ser cesada es la ministra de Sanidad, Mónica García, "por su incapacidad de llegar a acuerdos con el sindicato médico".