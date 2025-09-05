El Govern modifica la previsión de prestaciones y servicios de la Conselleria de Familias

PALMA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha aprobado este viernes la modificación de la previsión de prestaciones y servicios que concertará la Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia en 2025.

El portavoz del Govern, Antoni Costa, ha detallado en la rueda de prensa que la modificación tiene como objetivo incorporar dos nuevos conciertos de la Dirección General de Atención a la Dependencia con entidades acreditadas para "dar una mayor estabilidad y duración a estas prestaciones".

Se trata del concierto de prestación residencial para personas en situación de dependencia en Ibiza, que pasa a declararse de interés económico general, y el de prestación de rehabilitación comunitaria (centro ocupacional) para personas con diagnóstico de salud mental.

El concierto de residencia para personas con salud mental en Ibiza consta de 80 plazas y un presupuesto de 8,2 millones de euros para 2026-2028 y el de rehabilitación comunitaria consta de 12 plazas y un presupuesto de 486.000 euros para 2025-2028.

Por otro lado, también se ha aprobado la modificación en la previsión de prestaciones y servicios de dos conciertos de la Dirección General de Familias, Infancia, Juventud y Diversidad, que implica un incremento del presupuesto de la Conselleria de 131.500 euros.

Son la prestación de vivienda para mayores de 18 años que han sido tutelados por la administración y la prestación de acompañamiento para jóvenes con medidas administrativas.

La prestación de vivienda de emancipación contempla 52 plazas en Mallorca y 16 en Ibiza de septiembre de 2025 a agosto de 2029 por un importe máximo total de cerca de 3,8 millones de euros.

Por otro lado, el de acompañamiento contempla 18 plazas en Ibiza y 18 en Menorca de septiembre de 2025 a agosto de 2029 con un importe máximo total de 701.000 euros.