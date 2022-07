El Govern moviliza 46,8 millones de euros desde 2019 para impulsar el autoconsumo en espacios urbanos

PALMA, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha movilizado, desde 2019, un total de 46,8 millones de euros para impulsar el autoconsumo en espacios urbanos, que son los únicos que potencia y subvenciona.

Según ha explicado la Conselleria de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática en nota de prensa, esta inyección económica ha permitido la instalación de 49,1 MW de potencia de los 63 MW de autoconsumo existentes en total en las Islas, lo que supone el 78 por ciento.

Además, ha informado que, actualmente, la Dirección General de Energía y Cambio Climático tiene en cartera otros 82 MW para instalar próximamente, ya sea vía subvenciones o a través de ejecución por la Administración.

En palabras del vicepresidente del Govern y conseller de Transición Energética, Juan Pedro Yllanes, "recientemente se ha introducido el denominado derecho al autoconsumo en toda la ciudadanía de las Islas para posibilitar la generación de electricidad para autoconsumo sin que puedan existir restricciones genéricas".

En este punto, ha considerado que el autoconsumo "es la mejor herramienta para abaratar la factura de la luz, además de luchar contra el cambio climático", y por ello se está haciendo "un esfuerzo" para impulsarlo en los espacios urbanos del archipiélago.

"Queremos democratizar la energía y bajar la factura de la luz sin consumir territorio. Somos conscientes de las singularidades propias de las Islas y sabemos que suponen un desafío para impulsar la transición energética de nuestro territorio", ha reivindicado Yllanes.

Por su parte, el director general de Energía y Cambio Climático, Pep Malagrava, ha señalado que "todas estas actuaciones suponen una movilización de casi 80 millones de euros dedicados sólo a solarizar estos espacios urbanos", y ha previsto que llegarán a los 131 MW impulsados o subvencionados por el Govern.



OCHO CONVOCATORIAS DESDE 2019

Malagrava ha explicado que las administraciones han puesto en marcha, desde el año 2019, un total de ocho convocatorias para establecer autoconsumos en espacios urbanos. Así, se han concedido 23,5 millones de euros, lo que ha provocado una inversión generada de hasta 55,7 millones. Además, con estas ayudas se han subvencionado 47,2 MW de potencia y actualmente hay en tramitación cerca de 68 MW más.

De estas ocho convocatorias abiertas, cinco han sido convocatorias de autoconsumo autonómicas. Las llamadas Fotempar 19, 20, 21, Fotoadmi 20 y Fotopar 22, destinadas a particulares, empresas y administraciones, han permitido subvencionar hasta 45,8 MW y tener actualmente otros siete MW en cartera. Esto supone una inversión de 15 millones de euros.

Además, también se ha puesto en marcha la convocatoria de puntos de carga para administraciones locales (PRAL), que ha subvencionado 1,1 MW y ya ha concedido 3,3 millones de euros.

En cuanto a las convocatorias Next Generation, el Govern ha detallado que las destinadas a los autoconsumos son las Next Gen 123 y Next Gen 45, que han permitido que se soliciten 60,7 MW nuevos y se hayan concedido actualmente 4,8 millones de euros.

Malagrava, finalmente, ha indicado que el contrato de electricidad del Govern establece la obligación por parte del adjudicatario de instalar una cantidad de kW renovables en las instalaciones de la comunidad cada año.

Por otro lado, el director general ha anunciado que el Instituto Balear de la Energía (IBE) ya tiene proyectados 14,3 MW en más de 90 proyectos, con 21,2 millones de inversión. De estas iniciativas, han destacado los autoconsumos compartidos de índole social, "porque facilitan el acceso a la energía de aquellos hogares más vulnerables".

Así, el director general ha recordado que, desde el IBE, actualmente hay en marcha más de 45 proyectos de este tipo, que han supuesto una inversión de cuatro millones de euros que ayudarán a crear tres MW de potencia para compartir con hogares y empresas en un radio de 500 metros.

Además, el ente tiene actualmente en marcha el Plan de Autoconsumo del Govern, que ayudará a la comunidad a bajar su factura de la luz en al menos 13 millones de euros cada año.

Con más de 40 proyectos en cartera que suponen una inversión de 17,2 millones de euros, el IBE pretende la descarbonización de las instalaciones del Ejecutivo autonómico, así como la reducción de costes en la comunidad autónoma.