El Govern se muestra partidario de "colaborar y confrontar" para hacer frente al alquiler turístico ilegal

PALMA, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Govern se ha mostrado partidario de "colaborar y confrontar" para hacer frente al alquiler turístico ilegal en Baleares.

Así se ha expresado este martes en el pleno del Parlament el conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzà, después de que el diputado socialista Carles Bona le preguntara al respecto.

El representante del PSIB le ha recordado que al menos 52 expedientes de oferta turística ilegal que tramitaba el Consell de Mallorca han caducado y que la institución insular no ha remitido ningún caso grave a la Fiscalía.

"Pero se excusan diciendo que son más de colaborar que de confrontar. ¿Y usted?", le ha cuestionado, acusando el Ejecutivo de actuar en "connivencia" con la oferta ilegal.

Bauzà ha reconocido que "si es cuestión de arrinconar y erradicar de quienes abusan del territorio, de los recursos y de los residentes" es partidario tanto de "colaborar como de confrontar".

"Las competencias están en los consells y la voluntad del Govern es acompañar, colaborar. Lo hemos hecho con legislación, con recursos del ITS, y de esta manera ellos pueden confrontar mejor a quienes se sitúan al margen de la ley", ha subrayado.

El conseller ha dicho que ve con buenos ojos la colaboración con las grandes plataformas para eliminar los anuncios ilegales. "Cualquier acción que ayude a ponernos del lado de quien cumple nos tendrá a su lado. A los que no, nos tendrán como oposición", ha incidido.