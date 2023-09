El Govern no aclara si se puede mantener el concierto económico con el Aixa-Llaüt si continúa la segregación

PALMA, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Govern no ha aclarado si se puede mantener el concierto económico con el colegio Aixa-Llaüt si continúa con la segregación por sexos durante el curso escolar 2023-2023 aunque ha asegurado que el Ejecutivo "está negociando" la continuidad del concierto económico.

Así lo ha indicado el vicepresidente del Govern y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, en una rueda de prensa ofrecida este viernes y al ser preguntado por si el concierto con el centro educativo podría mantenerse si sigue la segregación, ha respondido que "no lo sabe".

No obstante, ha desmentido que se haya eliminado al Aixa-Llaüt del concierto económico con la Conselleria de Educación y Universidades, y ha apuntado que el Govern "estudia todas fórmulas jurídicas para entablar negociaciones con el centro educativo y ver las posibilidades que hay".

El portavoz del Govern ha lanzado un mensaje de "tranquilidad" a los padres, docentes y alumnos del centro, además ha insistido en que el concierto "no está roto" dado que "el expediente no está cerrado". Al ser preguntado por si la permanencia del concierto económico con un colegio que segrega por sexos iría en contra de la LOMLOE, ha asegurado que "no".