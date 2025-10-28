El Govern no baraja restringir la entrada de vehículos en Baleares pero respetará las propuestas de los consells

PALMA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Govern no está redactando, ni baraja hacerlo, una ley para restringir la entrada de vehículos en Baleares pero respetará las normativas impulsadas en ese sentido desde los consells insulares.

Así se ha expresado este martes en el pleno del Parlament la presidenta del Ejecutivo autonómico, Marga Prohens, al ser preguntada al respecto por la portavoz de Vox, Manuela Cañadas.

"El Govern no está redactando ni baraja presentar ninguna ley, los consells están desplegando sus medidas desatascar las carreteras y sus estudios de carga para fijar con criterios objetivos el número de vehículos que pueden circular por las islas", ha señalado la presidenta.

Lo único que hará el Ejecutivo, ha subrayado Prohens, es "ser respetuoso con las decisiones que tome cada consell". Cabe recordar que Ibiza y Formentera ya han implantado la regulación y Mallorca y Menorca están trabajando en ello.

Cañadas ha reprochado que el Govern trate de justificar estas regulaciones amparándose en la lucha contra la saturación y la protección del territorio.

"Nos preocupa que detrás de otro proyecto estrella del PP solo haya improvisación y la eterna manía de prohibir y restringir en vez de gestionar y solucionar problemas", ha subrayado.

A su parecer, este tipo de restricciones no tendrá el efecto deseado pues "la mayor parte de los coches son de los residentes y no de 'rent a car'".

"Bajo la excusa del ecologismo se esconde la pésima gestión en infraestructura y la falta de transporte público adecuado a la demanda", ha insistido la portavoz de los de Santiago Abascal.

Prohens, además de reiterar que legislar en este sentido no está sobre la mesa del Govern, ha reivindicado los avances conseguidos durante su mandato en transporte público, proyectos ferroviarios y carreteras.