El Govern no modificará la indemnización por residencia pero la revisará cuando exista "una mínima irregularidad"

Actualizado 13/12/2019 16:39:16 CET

Costa insiste en que "no es un 'plus', sino una indemnización que, además, está regulada desde hace 20 años, en el 2000"

PALMA DE MALLORCA, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Govern, Pilar Costa, ha informado que el Ejecutivo autonómico "no contempla modificar" la indemnización por residencia de 22.000 euros anuales que cobran algunos cargos que en el momento de su elección no se encontraban residiendo en Mallorca, si bien ha asegurado que la revisará "si existe una mínima irregularidad" en algún caso.

En rueda de prensa posterior al Consell de Govern y preguntada por dicho tema, Costa ha asegurado, sin embargo, "no tener constancia de ningún caso concreto" en el que no se cumplan los requisitos. La portavoz también ha insistido en que "no es un 'plus', sino una indemnización que, además, está regulada desde hace 20 años, en el 2000".

Actualmente, hay 15 personas en la Administración pública que reciben dicha cuantía "no desde un punto de vista funcional, sino de servicio eventual y temporal". Asimismo, Costa ha destacado que más del 90 por ciento de los miembros son de Mallorca.

Preguntada por las quejas recibidas por otros profesionales que reciben un 'plus' por residencia como, por ejemplo, los agentes de Policía Nacional, Costa ha defendido que "solo puede hacer referencia a los que afectan a la Comunidad", si bien ha reiterado que "la subida de esta cuantía es uno de los temas que se han reclamado al Estado".