El Govern ofrece ayudas a las explotaciones agrarias para limpiar y mantener sus torrentes. - CAIB

MENORCA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El conseller del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, ha mantenido este lunes una reunión de trabajo con representantes de las principales asociaciones agrarias de Menorca para trasladarles el borrador del documento que define la línea de ayudas prevista para facilitar la limpieza y el acondicionamiento de tramos de torrentes que discurren por explotaciones agrarias y ganaderas de Baleares.

"El objetivo es establecer un marco común que permita coordinar esfuerzos entre la administración y el sector para garantizar una gestión más eficiente y respetuosa con el medio natural", ha dicho el responsable autonómico.

Lafuente ha destacado que esta convocatoria "nace con una voluntad muy clara de colaboración con el sector agrario, que es quien mejor conoce el estado de los torrentes que atraviesan sus fincas, y con quien queremos trabajar para mantenerlos en buen estado y reducir el riesgo de inundaciones".

La línea de ayudas permitirá financiar actuaciones como la retirada de sedimentos y residuos, la eliminación de especies invasoras, el control de la vegetación o la plantación de vegetación de ribera para reforzar la fijación del suelo. También se incluirán intervenciones de acondicionamiento puntual, como el ensanchamiento de cauces o la instalación de estructuras naturales para mejorar la capacidad hidráulica.

La Dirección General de Recursos Hídricos pondrá a disposición de los interesados asesoramiento técnico y facilitará los modelos normalizados para tramitar las solicitudes a través del Portal del Agua.