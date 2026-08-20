El Govern ofrece más de 1.000 plazas para cursos y talleres de formación de lengua catalana

Archivo - Examen de catalán de la EBAP. - CONSELLERIA DE PRESIDENCIA - Archivo

PALMA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha puesto en marcha el Plan de Formación de Lengua Catalana con más de 1.000 plazas para cursos y talleres, continuando con la formación de los niveles B2, C1 y C2 y lenguaje administrativo.

La iniciativa, según ha destacado la Conselleria de Trabajo, Fundación Pública y Diálogo Social en un comunicado, cuenta con un presupuesto de 120.000 euros.

Puede participar en los cursos de lengua catalana todo el personal empleado público en servicio activo al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma. Se incluye específicamente el personal del Servicio de Salud y el personal de los cuerpos docentes.

También van destinados a personal en servicio activo de los entes del sector público instrumental de la Comunidad Autónoma y de los órganos estatutarios con convenio con la Escuela Balear de la Administración Pública (EBAP).

Del mismo modo, puede participar el personal empleado público en servicio activo de los servicios administrativos de la Universitat de les Illes Balears (UIB) y de las otras administraciones del ámbito territorial de Baleares y el personal en servicio activo de las entidades dependientes.

En la oferta de cursos del año 2026, se continúa impartiendo la formación en la modalidad en línea de los niveles de conocimiento B2, C1 y C2 y lenguaje administrativo.

Como proyecto piloto, se ha previsto introducir la modalidad semipresencial y ofrecer cinco cursos de estas característas (tres en Mallorca, uno en Menorca y otro en Eivissa).

La Conselleria ha explicado que el objetivo es que el personal empleado público tenga más opciones de formarse en lengua catalana y, además, que los bloques de expresión oral e interacción y de expresión escrita puedan trabajarse presencialmente.

Es en estos dos bloques en los que, estadísticamente, la mayoría de alumnos que no superan las pruebas no logra la puntuación mínima exigida. La Conselleria ha apostado así por la modalidad presencial, considerada tradicionalmente más adecuada y efectiva para practicar estas dos habilidades lingüísticas.

Como en las últimas convocatorias, los cursos empezarán a finales del mes de septiembre y acabarán en febrero. Así, las pruebas de evaluación se llevarán a cabo durante el mes de marzo de 2027.

El plazo de inscripción en los cursos finalizó el pasado 14 de julio y durante las próximas semanas se publicarán en la página web de la EBAP las listas de personas admitidas, excluidas y las listas de espera.

En cuanto a la ejecución del Plan de Formación de Lengua Catalana de este año, el presupuesto es de 117.850, vinculado con los gastos previstos según el volumen de la oferta formativa y la convocatoria correspondiente.

La Escuela Balear de Administración Pública se encarga de la formación y evaluación de los diferentes niveles de conocimiento de lengua catalana del personal al servicio de la Administración.