El Govern ofrece siete talleres prácticos sobre competencias digitales y ciberseguridad para trabajadores y desempleados

Archivo - Vigilance y Cyberaid avanzarán en la ciberseguridad del sector financiero, entre otros. - CAIXABANK - Archivo

PALMA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Govern, a través del Centro de Orientación, Emprendimiento, Acompañamiento e Innovación para el Empleo del SOIB, ha ofrecido siete talleres prácticos sobre competencias digitales y ciberseguridad para trabajadores y desempleados.

La iniciativa, bautizada como 'ADN Digital', busca dotar al tejido productivo, a las personas trabajadoras y a los perfiles en búsqueda de empleo de las herramientas tecnológicas indispensables para afrontar los retos del mercado laboral actual, ha informado la Conselleria de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social en un comunicado.

El programa está dirigido tanto a profesionales en activo como a personas en situación de desempleo, así como a emprendedores y pequeñas y medianas empresas que quieran integrar en sus procesos diarios la Inteligencia Artificial (IA), la automatización de tareas, la protección de datos y las estrategias de posicionamiento digital.

El programa 'ADN Digital' consta de siete acciones formativas que se desarrollarán entre los meses de septiembre y noviembre, en formato presencial y en modalidad telemática.

La primera, un taller presencial sobre ciberseguridad, ha tenido lugar este lunes. Seguirá el miércoles, con un seminario telemático sobre el mismo tema.

El 21 de octubre se ofrecerá un taller presencial sobre cómo la IA puede ayudar a mejorar la eficiencia en el trabajo, un tema que se abordará el día 27 pero en versión online.

Del 16 al 20 de noviembre habrá un taller práctico presencial sobre diseño web y marketing digital, el 24 de noviembre otro sobre búsqueda de empleo con inteligencia artificial y el 26 de noviembre, un seminaro web sobre este mismo último tema.

La directora del SOIB, María Luján Olivera, ha subrayado la importancia de esta estrategia formativa para adaptarse a la transformación que se está produciendo en el mercado laboral.

"Veremos, sobre todo, una transformación de las tareas y de la manera de trabajar, y aquí tenemos un reto muy importante desde el SOIB: ir adaptando nuestros programas formativos a las nuevas necesidades del mercado laboral, para que nuestros trabajadores puedan adquirir las competencias digitales que necesitan y aprovechar las oportunidades que ofrece esta transformación", ha dicho.