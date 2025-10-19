El Govern participa en un encuentro de cuerpos de emergencias en Inca

Autoridades en el XIV Encuento de Cuerpos de Emergencia celebrado en Inca. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La dirección general de Emergencias e Interior del Govern ha participado este domingo en el XIV Encuento de Cuerpos de Emergencia celebrado en Inca.

Una de las propuestas que más interés ha despertado ha sido el taller de gafas de simulación, una actividad impulsada por el Instituto de Seguridad Pública de Baleares (Ispib).

Este taller, habitual en los centros escolares, se ha abierto hoy a todo el público de Inca para concienciar sobre los efectos del alcohol y las drogas, ha informado la Conselleria de Presidencia, Coordinación de la Ación de Gobierno y Cooperación Local en un comunicado.

Mediante unas gafas especiales que simulan su influencia, los participantes han podido comprobar cómo tareas cotidianas --como recoger unas llaves del suelo o caminar en línea recta-- se vuelven mucho más complicadas.

El Ispib también ha organizado un taller de señales de tráfico con plastilina para los más pequeños, ha montado una ciudad en miniatura llena de vehículos y señales y ha ofrecido un taller de pintura dedicado a la educación vial.

En cuanto al sector de emergencias, se ha instalado un puesto de mando avanzado, reproduciendo el despliegue habitual en caso de una emergencia.

El espacio ha contado con una carpa, dos vehículos de intervención y un remolque, así como con la colaboración del personal de la dirección general y de las agrupaciones de voluntariado de protección civil de Algaida, Lloseta, Marratxí, Escorca, Manacor, Montuïri y otros municipios.

La consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Govern y Cooperación Local, Antònia Maria Estarellas, ha asistido al acto de homenaje dedicado a Joan Cifuentes, oficial de los Bomberos de Mallorca fallecido en 2021.

La también vicepresidenta segunda del Govern, además, ha visitado los puestos de la Dirección General de Emergencias e Interior.