El Govern pide a supermercados y grandes superficies que refuercen el control de aforos para las compras de Navidad

PALMA DE MALLORCA, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente del Govern y conseller de Transición Energética y Sectores Productivos, Juan Pedro Yllanes, ha pedido este martes a supermercados y grandes superficies que refuercen las medidas de control de los aforos de sus establecimientos de cara a las compras de Navidad.

Así lo ha trasladado Yllanes en una reunión con los representantes en Baleares de la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas) y de la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (Anged). También han participado en el encuentro el gerente del Fan Mallorca, David Gómez, y el director general de Comercio del Govern, Miquel Piñol.

El vicepresidente ha destacado la importancia de que se refuerce este control teniendo en cuenta el próximo puente, con un festivo de apertura comercial el lunes día 7 de diciembre. Además, ha reclamado extremar las medidas frente a la COVID-19 y revisar los planes de contingencia.

El objetivo es evitar las aglomeraciones en unos espacios que durante esta época del año suelen incrementar la afluencia de clientes. En este sentido, la Vicepresidencia y Conselleria de Transición Energética y Sectores Productivos pide también la implicación de la ciudadanía y reclama prudencia, previsión y organización en las compras previstas para esta Navidad.

En esta misma línea, la Dirección general de Comercio ha solicitado a supermercados y grandes centros comerciales que regulen su publicidad y eviten toda aquella comunicación publicitaria que incite el efecto llamada.

"No queremos prohibir nada, no queremos limitar el movimiento de los ciudadanos, pero sí queremos trasmitir un mensaje de prudencia porque es importante. No nos gustaría ver imágenes como las que se han visto este fin de semana en Madrid o Málaga", ha explicado Yllanes.

Según el Govern, el comercio está considerado como actividad de riesgo medio. Además, de acuerdo con el nivel y las medidas de protección vigentes, el comercio de Mallorca e Ibiza (en nivel 3) debe reducir el aforo de sus locales un 50% y cerrar a las 22.00 horas como máximo. En el caso de Menorca y Formentera (en nivel 2 y 1 respectivamente) el aforo se reducirá un 75%.

Yllanes ha recordado que las medidas que se están tomando en estos momentos son de acuerdo a la situación epidemiológica actual, pero encaminadas a poder garantizar el inicio de la temporada turística en marzo de 2021 y recuperar, así, el principal motor económico de las Islas.