El Govern pone punto final a las Mesas de Gobierno con la Conselleria de Presidencia

PALMA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha puesto punto final, este lunes, a las Mesas de Gobierno con la Conselleria de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperació Local, encabezada por la vicepresidenta segunda y la consellera Antònia Maria Estarellas.

Así lo ha informado la presidenta del Govern, Marga Prohens, a través de un mensaje en la red social 'X', recogido por Europa Press, en el que ha destacado que el encuentro de esta jornada con la Conselleria de Presidencia ha concluido "con una apuesta firme por el municipalismo como eje de gobierno, para reforzar la colaboración con los ayuntamientos, los consells insulares y la Felib".

Además, en materia de inmigración, ha añadido la presidenta Prohens, el Govern continuará reivindicando ante el Gobierno de España la situación "límite" a la que se enfrentan las Baleares.

La dirigente autonómica ha compartido también que "desde el Govern se trabaja para garantizar unas Islas más seguras" y, en esta línea ha resaltado que "se avanza en el proyecto de la Escuela de Seguridad Pública, con los cursos de formación y capacitación que permiten disponer de más agentes de Policía Local que nunca en los municipios, y priorizando la revisión de los Planes Especiales de Emergencias para estar preparados ante cualquier situación".

Finalmente, Prohens ha valorado que el Govern refuerza su "acción en Europa a través del Comité de las Regiones, liderando como Islas la transformación hacia un modelo de turismo sostenible, para que Europa esté al lado de las Baleares en este proceso y en la apuesta del Ejecutivo por la contención".