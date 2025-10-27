El Govern premia a 142 estudiantes de Primaria de Mallorca por su rendimiento académico

La presidenta del Govern, Marga Prohens, participa en la entrega de los Premios al Esfuerzo y al Rendimiento Académico Excelente. - CAIB

PALMA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, y el conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, han presidido este lunes el acto de entrega de los Premios al Esfuerzo y al Rendimiento Académico Excelente a 142 alumnos de educación Primaria de Mallorca.

El acto, celebrado en el Conservatorio Profesional de Música y Danza de Mallorca, ha contado también con la presencia del secretario autonómico de Desarrollo Educativo, Mateu Suñer; la directora general de Formación Profesional y Ordenación Educativa, Maria Isabel Salas, y la directora general de Planificación y Gestión Educativas, Catalina Ginart.

En una de prensa, la Conselleria de Educación y Universidades ha explicado que los galardones reconocen el esfuerzo, la constancia y la excelencia académica de los alumnos durante el curso 2024-2025. Los premios entregados incorporan un diseño creado por la alumna Cecilia Meireles de Oliveira, de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Baleares.

Durante la gala, Prohens y Vera han felicitado a los alumnos premiados y los han animado a trabajar para alcanzar sus objetivos personales y académicos. Ambos han destacado la importancia de reconocer públicamente el esfuerzo y el compromiso con el aprendizaje.

El acto ha sido amenizado por las interpretaciones musicales de los alumnos del Conservatorio Profesional de Música y Danza, quienes han ofrecido a los asistentes las piezas Allegro de la Sonata en fa mayor de Georg Friedrich Händel y Catching Shadows de Iván Trevino. Además, los alumnos y profesores del ciclo formativo de la FP Superior de Gestión de Alojamientos Turísticos del IES Alcúdia han colaborado en la organización del evento.

Este acto se enmarca en el conjunto de celebraciones de reconocimiento académico que impulsa la Conselleria de Educación y Universidades. El pasado lunes se entregaron los premios a 538 alumnos de ESO, bachillerato, ESPA y FP de Mallorca, y está previsto que el 13 de noviembre se reconozca a los alumnos de Ibiza y el 18 de noviembre, a los de Menorca.