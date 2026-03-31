El Govern está preparado para tomar medidas sociales para paliar los efectos de la guerra en Irán "si fuera necesario"

Archivo - La consellera de Familia y Bienestar Social, Sandra Fernández, durante una sesión plenaria - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, ha asegurado que el Govern está preparado para tomar medidas en el ámbito social "en el caso de que fuera necesario" para paliar los efectos del conflicto en Oriente Medio.

Así lo ha apuntado la consellera este martes en el pleno del Parlament en respuesta a una pregunta del diputado del PSIB Omar Lamin, quien ha acusado al Govern de ser "incapaz" de dar respuesta al impacto de la subida de precios para las familias vulnerables.

El socialista ha aprovechado también para arremeter contra la presidenta del Govern, Marga Prohens, por realizar su viaje a Punta Cana la semana pasada y no liderar la toma de medidas desde Baleares.

"Prohens en Punta Cana, en un día, trabaja mucho más por los ciudadanos de Baleares que lo que hizo Francina Armengol durante toda la legislatura", ha zanjado la consellera.