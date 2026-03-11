El Govern presenta su estrategia para desplegar la IA en el encuentro de comunidades autónomas de Autelsi en Valencia - CAIB

PALMA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha presentado su estrategia para la gestión y gobernanza de la inteligencia artificial en la administración autonómica en el XLII Encuentro del Grupo de Comunidades Autónomas de Asociación Española de Usuarios de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (Autelsi).

Se trata de un foro de trabajo que reúne periódicamente a responsables de transformación digital de distintas administraciones autonómicas para compartir experiencias y debatir sobre los principales retos tecnológicos del sector público.

Así, según ha subrayado la Conselleria de Economía, Hacienda e Innovación en una nota de prensa, Baleares ha presentado las líneas principales de su estrategia de IA, articulada a través del proyecto NorAI.

La jornada, celebrada en Valencia, ha sido organizada por Autelsi en colaboración con la Dirección General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Generalitat Valenciana, y ha contado con la apertura institucional de la consellera de Justicia, Transparencia y Participación de la Generalitat Valenciana, Nuria Martínez Sanchís, tras la bienvenida del presidente de Autelsi, Leandro Pérez Manzanera.

Durante el encuentro se han abordado cuestiones clave relacionadas con la gobernanza de la IA en las administraciones públicas, la transparencia algorítmica, la adaptación al nuevo marco regulatorio europeo en materia de IA y las estrategias de soberanía digital en el ámbito público.

Según el director general de Estrategia Digital y Desarrollo Tecnológico del Govern balear, Xisco Canovas, las administraciones públicas tienen que ser capaces de aprovechar el potencial de la IA garantizando al mismo tiempo el control sobre los sistemas que se utilizan, la protección de los derechos de la ciudadanía y la transparencia en las decisiones automatizadas.

"NorAI nace precisamente con ese objetivo: establecer un marco claro de gobernanza de la IA para todo el Govern", ha expuesto el director general.

El objetivo de este poryecto es establecer un marco transversal para el desarrollo, despliegue y supervisión de sistemas de inteligencia artificial en el conjunto del Govern, garantizando un uso responsable, seguro y transparente de estas tecnologías en los servicios públicos.

La iniciativa incluye la elaboración de un plan de gobernanza de la IA para coordinar de forma centralizada los proyectos de IA dentro de la administración, definir roles y responsabilidades, evaluar los riesgos asociados a cada caso de uso y garantizar el cumplimiento del marco regulatorio europeo.

Entre las medidas previstas se encuentra también la creación de un inventario y catálogo de sistemas de inteligencia artificial utilizados por la administración. El objetivo, han explicado, es reforzar la transparencia algorítmica, facilitar la trazabilidad de las decisiones automatizadas y asegurar la supervisión humana de los sistemas que puedan tener impacto en la ciudadanía.

Igualmente, NorAI contempla el desarrollo de una red de agentes inteligentes para la Administración, diseñada para mejorar la atención a la ciudadanía y optimizar determinados procesos administrativos, siempre bajo criterios de auditabilidad, control institucional y protección de los derechos fundamentales.

Durante el debate se ha abordado también el concepto de soberanía digital, entendido como la capacidad de las administraciones públicas para mantener el control sobre los datos, las infraestructuras tecnológicas y los sistemas digitales que utilizan para prestar servicios públicos.

Asimismo, se ha puesto de relieve la importancia de reforzar las políticas de ciberseguridad para garantizar la seguridad y proteger las infraestructuras digitales críticas de las administraciones.

Autelsi reúne a administraciones públicas, comunidades autónomas y algunas de las principales empresas tecnológicas del país, con el objetivo de impulsar el desarrollo de la sociedad digital y promover la colaboración público-privada en el ámbito tecnológico.