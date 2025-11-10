El Govern presenta el proyecto de rehabilitación del puente de SaColàrsega en Ciutadella

MENORCA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha presentado este lunes el proyecto de rehabilitación del puente de Sa Colàrsega, una actuación que tiene como objetivo garantizar la seguridad estructural de esta construcción del siglo XIX y preservar su valor patrimonial y estético dentro del conjunto histórico-artístico de Ciutadella.

El acto ha contado con la participación del conseller del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente; el presidente del Consell Insular de Menorca, Adolfo Vilafranca; el alcalde de Ciutadella, Llorenç Ferrer, y el gerente de PortsIB, Kico Villalonga.

El puente de Sa Colàrsega fue proyectado por el ingeniero menorquín Francisco Prieto Caules y constituye una de las piezas más singulares del patrimonio portuario de Menorca. Con una estructura de fundición gris, es uno de los pocos ejemplos de este tipo que se conservan en España y el único en Baleares.

El paso del tiempo, la exposición constante al ambiente marino y la ampliación realizada en la década de 1960 han provocado un deterioro progresivo de sus elementos metálicos y una reducción del nivel de seguridad estructural. Los estudios realizados por PortsIB en los últimos años confirmaron la necesidad de una intervención integral que garantice la conservación del puente y, al mismo tiempo, respete su configuración original.

El proyecto contempla dos ejes principales de actuación. Por un lado, la reparación y protección de los elementos originales, como los arcos de fundición, los apoyos y los estribos, mediante sistemas de limpieza, consolidación, cosido y protección anticorrosiva de alta durabilidad adaptados al entorno marino. Por otro, la construcción de un nuevo elemento estructural independiente, formado por un tablero mixto de acero y hormigón, que asumirá las cargas del tráfico y liberará de esfuerzos a la estructura original, sin alterar su imagen exterior.

La nueva estructura quedará completamente integrada entre los arcos de fundición, de modo que el conjunto mantendrá su apariencia actual, tanto en la rasante como en los pavimentos, barandillas e iluminación. Además, se llevará a cabo la limpieza y consolidación de la fábrica de marés, la regeneración de juntas, la reparación de sillares dañados y la protección final de las fábricas.

Las obras, con una duración prevista de cinco meses, han sido adjudicadas a una empresa especializada en la rehabilitación de estructuras históricas. Además, PortsIB ha acordado con la dirección de obra minimizar las molestias a los usuarios del puerto de Ciutadella durante la ejecución de los trabajos.

De este modo, siempre que no se estén realizando labores y no exista riesgo para la seguridad, se habilitará el paso inferior de embarcaciones, con el objetivo de que la rampa pueda seguir utilizándose siempre que sea posible. También se prevé que la afección no se prolongue durante todo el periodo previsto, ya que el desarrollo de la obra contempla fases en las que el acceso podrá mantenerse operativo.

El conseller del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, ha subrayado que "esta actuación combina la conservación del patrimonio con la seguridad y la modernización de las infraestructuras portuarias". "Rehabilitar el puente de Sa Colàrsega significa preservar un símbolo de la historia marítima de Ciutadella y del conjunto del litoral menorquín", ha destacado.

Lafuente ha añadido que "el Govern trabaja para garantizar que las infraestructuras de Baleares sean seguras, eficientes y sostenibles, pero también para proteger aquellos elementos que forman parte de la identidad de las islas".