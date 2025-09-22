El Govern presentará este mes el plan de choque para reducir las listas de espera en la valoración de la dependencia

PALMA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, se ha reunido este lunes con el presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, y otros responsables políticos para coordinar los servicios sociales de la Isla y ha anunciado que el Ejecutivo autonómico presentará este mes el plan de choque para reducir las listas de espera en la valoración de la dependencia.

Según ha informado la Conselleria en un comunicado, en la reunión se ha abordado la preocupación compartida sobre las listas de espera en el ámbito de la discapacidad y la dependencia. "Detrás de los números hay personas y familias que necesitan respuestas", ha afirmado la consellera.

En este sentido, Fernández ha recordado que se han concertado 70 plazas más de residencia en la isla de Ibiza, que permitirán reducir a la mitad la lista de espera en este servicio concreto.

También ha anunciado que el Govern y el Consell Insular trabajan juntamente con la Fundación de Atención a la Dependencia en el futuro traspaso de las residencias, con un modelo de protocolo de cogestión que asegure una estructura sólida y una gestión adecuada.

"Trabajamos como un Govern de cuatro islas, no sólo pensando en Mallorca, sino ofreciendo soluciones a la realidad de cada una, para que todas las personas tengan los mismos derechos vivan donde vivan", ha añadido.

La visita ha incluido también una reunión con los concejales de servicios sociales de los cinco ayuntamientos y la participación en el Consell de Alcaldes para reforzar la coordinación con las administraciones locales.

"Es muy importante apoyar a los ayuntamientos, que son los primeros que reciben las problemáticas sociales y necesitan nuestro respaldo", ha remarcado la consellera.