El Govern pretende facilitar la participación ciudadana con una nueva Ley de Simplificación Administrativa

La directora general de Comunicación y Gobierno Abierto, Helena Rubí, comparece en la Comisión de Asuntos Institucionales y Generales del Parlament. - PARLAMENT

PALMA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Govern buscará el fomento de la participación ciudadana en los distintos procesos legislativos a través de una nueva Ley de Simplificación Administrativa.

Así lo ha explicado la directora general de Comunicación y Gobierno Abierto, Helena Rubí, durante su comparecencia este miércoles en la Comisión de Asuntos Institucionales y Generales.

En ese sentido, ha alegado que la normativa relativa a esta materia necesitaba "homegeneizarse, actualizarse y, en algunos casos, simplificarse", para así hacer de una manera "más ordenada, sencilla y realista" la participación ciudadana, la transparencia y la calidad de los servicios.

Rubí ha defendido que los ciudadanos sí disponen de canales de participación y ha resaltado que no hay "ningún Presupuesto de Baleares, ni normativa que no pase por participación ciudadana". De hecho, ha indicado que hay un espacio donde se explica las normas de participación, una recopilación de todos los órganos colegiados y se exponen los procesos participativos de las distintas áreas del Govern.

"Es decir quien quiere participar, tiene cómo hacerlo pero ahora con la nueva propuesta que se llevará a la Comisión de Simplificación, para la nueva Ley de Simplificación se intentará que sea más fácil para los ciudadanos participar en toda la acción de gobierno", ha sostenido.