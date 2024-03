El Govern programa 50 actividades en torno al 8M bajo el lema 'Per les dones grans, per les grans dones'

PALMA, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha presentado este lunes un total de 50 actividades en todas las islas con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, bajo el lema 'Por las mujeres grandes, por las grandes mujeres', que comenzarán el día 4 de marzo y finalizarán el 6 de abril.

Así lo ha anunciado la consellera de Familia y Asuntos Sociales Catalina Cirer, en rueda de prensa ante los medios, quien ha destacado que se ha trabajado "de manera conjunta" con los Consells Insulars, así como con el Ayuntamiento de Palma, para organizar estos actos y que "todas las administraciones pongan el foco en lo que realmente importa: los derechos de las mujeres", ha subrayado.

Asimismo, ha comentado que la consigna de este año rinde homenaje a aquellas féminas "que no quisieron renunciar a su carrera, aún cuando no eran bien vistas o estaban reservadas para los hombres". A su vez, ha indicado que el 72 por ciento de las personas que viven solas en la actualidad son mujeres, según los datos del Instituto Nacional de Estadística, por lo que "hay que trabajar de manera conjunta para dar respuesta a esta soledad no solicitada y darles acceso a los recursos contra la violencia de género".