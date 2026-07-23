El Govern prorroga el contrato de mantenimiento de los hospitales de Son Llàtzer y Joan March

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PALMA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -
El Consell de Govern ha autorizado al Servicio de Salud tramitar la primera prórroga del contrato del servicio de mantenimiento integral del Hospital Universitario Son Llàtzer y del Hospital Joan March.
El vicepresidente y portavoz del Govern, Antoni Costa, ha indicado en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern, que esta prolongación se ha hecho de conformidad con la normativa de contratación de las administraciones públicas.
La prórroga tendrá una duración de un año a partir del 15 de octubre de 2026 y el importe rondará los dos millones de euros.