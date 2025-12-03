El Govern reafirma su compromiso con las personas con discapacidad y con la protección y garantía de sus derechos

Niño con discapacdidad - GOVERN DE LES ILLES BALEARS

PALMA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha destacado este miércoles, con motivo del Día de las Personas con Discapacidad, los avances logrados en la atención, los servicios y el apoyo a las personas con discapacidad y a sus familias, y ha subrayado su compromiso por garantizar sus derechos y consolidar un sistema más "cercano y accesible".

Según ha informado la Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia en un comunicado, durante el último año el Govern ha impulsado un plan de choque para reducir la lista de espera de valoración de la discapacidad y la dependencia.

Este plan se trata de una actuación prioritaria que ha permitido, según destaca la Conselleria, reforzar los equipos técnicos, reestructurar la Dirección General con un departamento específico de discapacidad e introducir mejoras organizativas y metodológicas para agilizar las valoraciones, como la incorporación de nuevos supuestos y la ampliación de las valoraciones por equivalencias.

Gracias a este trabajo, aseguran que el sistema ha empezado a mostrar sus primeros efectos, con una reducción del 11% de la lista de espera.

MEJORAS DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN TEMPRANA

Dentro de las mejoras, explican que se han reforzado los servicios de atención temprana, fundamentales para detectar e intervenir desde los primeros años de vida. Dentro del Plan se prevé la ampliación del equipo con ocho profesionales más y un incremento de las horas concentradas, que permitirá realizar hasta 17.000 sesiones adicionales cada año, que se sumarán a la 185.000 ya existentes.

Todo ello complementa el concierto de atención temprana 2024-2027, dotado con casi 17,5 millones de euros y 140.000 sesiones anuales para niños de cero a seis años que requieren apoyo especializado.

El Govern también ha apostado por la promoción de la autonomía personal para niños de seis a 11 años (SEPAP). Entre 2024 y 2028 se destinan más de 13,3 millones de euros que han permitido pasar de las 521 plazas de 2023 a 1.000 plazas de menores atendidos.

El apoyo a las familias se completa con el programa de ocio adaptado para niños jóvenes con discapacidad funcional y situación de dependencia. En 2024, 495 familias accedieron a este recurso, que ofrece actividades de calidad en periodos no lectivos y garantiza que los niños puedan disfruta de tiempo libre en igualdad de oportunidades.

Para dar respuesta a todas las solicitudes y asegurar que ninguna familia quede atrás, el Govern ha incrementado para 2025 en un 45% las plazas subvencionadas, hasta 2.083 y ha ampliado el crédito hasta 1,1 millones de euros.

El programa es valorado positivamente por las familias que a menudo asumen cuidados continuos y muy exigentes y que encuentran este recurso como un apoyo real a la conciliación, descanso y bienestar de sus hijos.

MEJORA DE LAS CONDICIONES LABORALES DEL SECTOR

El Govern ha querido reforzar a los profesionales del sector, por ello el acuerdo alcanzado en 2024 con las patronales y sindicatos, que actualiza los precios de los servicios concentrados de discapacidad para el periodo 2025-2027, permite mejorar sus condiciones laborales y salariales, reconocer su trabajo y consolidar equipos más estables.

Asimismo, el Govern ha impulsado nuevas iniciativas para las mujeres con discapacidad. Entre ellas, el IBDona ha activado por primera vez una línea específica de 300.000 euros destinada a proyectos que fomenten la igualdad de oportunidades y la prevención de las violencias machistas en el ámbito de la discapacidad y la salud mental, una actuación que se suma a otros programas y líneas de trabajo que el IBDona desarrolla de manera continuada con las entidades sociales.