El Govern rechaza el mapa de infraestructuras científicas de España porque "reduce el peso científico" en Baleares

PALMA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha rechazado el nuevo mapa de infraestructuras científicas y singulares (ICTS) de España, al considerar que "reduce el peso científico" en Baleares.

Así lo ha denunciado públicamente el director general de Universidades, Investigación y Enseñanzas Artísticas Superiores, Sebastià Massanet, en el Consejo de Política Científica, Tecnológica y de Innovación (Cpcti), presidido por la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant.

Según ha señalado la Conselleria de Educación y Universidades este miércoles, en la propuesta del nuevo mapa de ICTS presentada por el Ministerio, se proponía integrar el Sistema de Observación Costera de Baleares (Socib) en una nueva ICTS distribuida de observación marina de ámbito estatal.

Esta propuesta, para la Conselleria, supone en la práctica que las Islas dejen de contar con una ICTS con singularidad territorial y que la comunidad autónoma "pierda capacidad de decisión" en las decisiones estratégicas del Socib. Además, han criticado, se ha realizado sin ningún tipo de diálogo previo con la comunidad.

Durante su intervención, el director general ha trasladado la preocupación del Govern por la situación actual del Socib, hasta ahora la única ICTS propia ubicada en el archipiélago. Según Massanet, en los últimos dos años se han tomado una serie de decisiones por iniciativa del Ministerio que han generado conflictos internos y han paralizado la actividad científica del Socib, dejándolo sin dirección desde hace más de un mes.

Ante esta situación, el Govern ha decidido votar en contra de la modificación del mapa de ICTS.

Igualmente, el director general ha reclamado que se reconozca el papel de la comunidad autónoma y su inversión en el Socib, y ha apleado a "recuperar la lealtad institucional" que ha caracterizado hasta ahora la colaboración entre administraciones.