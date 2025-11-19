El Govern recibe un premio de Más Visibles por la ampliación del cribado neonatal

La presidenta del Govern, Marga Prohens, recibe un premio de Más Visibles por la ampliación del cribado neonatal. - CAIB

PALMA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha recibido un premio de Más Visibles por la ampliación del cribado neonatal con la que Baleares se convirtió en una de las comunidades "líderes" en la detección de enfermedades raras y la atención a los pacientes y sus familias.

El galardón ha sido recogido por la presidenta del Ejecutivo autonómico, Marga Prohens, en un acto celebrado la tarde de este miércoles en el Hospital Universitario de Son Llàtzer.

La líder regional, durante su intervención, ha recordado que hace ahora cerca de un año que comenzó a ampliarse la cartera del cribado neonatal de Baleares, pasando de detectar siete a 40 enfermedades.

"Hemos pasado de la cola, de ser donde menos enfermedades se detectaban, a situarnos como una comunidad líder", ha celebrado la presidenta, quien ha hecho extensivo el galardón a "todos los profesionales sanitarios que lo han hecho posible".

Prohens ha defendido la importancia de esta medida alegando que "el futuro y la calidad de vida de un niño y sus familias no puede depender de su lugar de nacimiento" y ha deseado que este tipo de enfermedades sean "cada vez menos raras y más visibles".

"Vamos a seguir trabajando para mejorar la sanidad pública sin hacer nunca jamás en la autocomplacencia. Sabemos que queda mucho camino por recorrer y que nunca serán suficientes los recursos que destinamos a lo más importante que tenemos, la salud y la vida de las personas", ha sentenciado Prohens.

A la gala de entrega de los premios de Más Visibles también ha asistido la consellera de Salud, Manuela García, y el presidente y el secretario técnico de la entidad, Pedro Lendínez y Justo Moreno, respectivamente.

Durante el evento se han otorgado ocho reconocimientos a diferentes entidades, instituciones y autoridades que han destacado por su papel activo en la mejora del diagnóstico de las enfermedades raras y la calidad de vida de los pacientes.