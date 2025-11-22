El Govern reclama a la Unión Europea un papel clave para las regiones en el nuevo Pacto por el Mediterráneo

PALMA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Govern balear ha participado en la Cumbre Euromediterránea de Regiones celebrada en el Palau de Pedralbes de Barcelona, en la que ha reclamado un papel "central" para las regiones en el nuevo Pacto por el Mediterráneo.

La directora general de Relaciones Institucionales y con el Parlamento, Xesca Ramis, ha representado al Ejecutivo balear en un encuentro que ha reunido a 42 regiones mediterráneas y que ha culminado con la aprobación de una Declaración conjunta destinada a reforzar el liderazgo regional en la implementación del nuevo Pacto para el Mediterráneo.

Esta declaración, según ha señalado la Conselleria de Presidencia, Coordinación a la Acción del Gobierno y Cooperación Local, defiende que el futuro del Mediterráneo es común e interdependiente, y que solo es posible avanzar con una cooperación real entre regiones, ciudades e instituciones europeas.

El texto destaca que las regiones son las administraciones que cuentan con la proximidad necesaria para traducir las prioridades europeas en actuaciones concretas, y reclama una gobernanza multinivel que integre la mirada local en todas las fases del Pacto: planificación, implementación y evaluación.

También pone el acento en los grandes retos mediterráneos, como la sostenibilidad, la gestión de los recursos hídricos, la cohesión social, la movilidad y la transición energética, y en la necesidad de que las soluciones nazcan del propio territorio.

Por ello, Baleares y el resto de regiones firmantes han instado a la Comisión Europea a situar a los entes regionales y locales en el centro del primer plan de acción del Pacto; a crear un comité de seguimiento con base en el territorio, que garantice una evaluación rigurosa y continuada; y a impulsar un fondo de asistencia técnica para la cooperación descentralizada, cofinanciado con otros donantes.

Durante su intervención, la directora general ha subrayado el valor político de la Declaración, señalando que las regiones conocen "de cerca" las necesidades de las personas y saben "transformar las prioridades europeas en proyectos útiles".

"La Declaración que hoy hemos aprobado marca un camino claro: un Mediterráneo cohesionado y sostenible solo será posible si reforzamos la cooperación territorial y le damos instrumentos reales", ha subrayado Ramis.

Con su apoyo a la Declaración conjunta, el Govern busca "contribuir a abrir una nueva etapa en la cooperación euromediterránea, en la que las decisiones se tomen con una mirada más cercana al territorio y orientada a resultados tangibles".