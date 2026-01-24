El Govern reconoce la labor de los voluntarios de Protección Civil con la celebración de su Diada - CAIB

PALMA 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha reconocido la labor de los voluntarios de Protección Civil con la celebración de su Diada, este sábado en Algaida.

En una nota de prensa, la Conselleria de Presidencia, Coordinación de la Acción de Govern y Cooperación Local ha informado que el Ejecutivo autonómico ha rendido homenaje a los voluntarios de Protección Civil durante su Diada, celebrada este sábado en Algaida y organizada por la propia Conselleria.

En el acto han participado cerca de 250 miembros de las agrupaciones de las islas y ha contado también con la asistencia de la presidenta del Govern, Marga Prohens; la vicepresidenta y consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Govern y Cooperación Local, Antònia Maria Estarellas; y el director general de Emergencias e Interior, Pablo Gárriz.

Han participado 35 Agrupaciones de Voluntarios de Protección Civil procedentes de Mallorca, Menorca e Ibiza. No ha podido asistir la agrupación de Formentera debido a que, por razones meteorológicas, no ha sido posible su desplazamiento.

Este es el segundo año consecutivo que el Govern celebra esta Diada, una jornada recuperada en esta legislatura tras ocho años sin celebrarse, con el objetivo de poner en valor y reconocer la labor de los voluntarios de las Agrupaciones de Protección Civil de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera.

En esta edición se ha realizado una mención especial a las agrupaciones de voluntarios de Protección Civil que actuaron en las inundaciones de Ibiza y Formentera ocasionadas por la DANA del pasado otoño. Se trata de las agrupaciones de los cinco municipios de Ibiza, la de Formentera y también las de Lloseta, Andratx y Muro, que se desplazaron desde Mallorca.

Asimismo, han recibido una felicitación de manos de la presidenta los diez voluntarios que formaron parte del contingente balear que se desplazó a Castilla y León el pasado verano para colaborar en la extinción de los incendios forestales que afectaron a la región.

La presidenta Marga Prohens ha destacado que los voluntarios de Protección Civil son "un ejemplo de vocación y entrega". Prohens ha añadido: "Vuestra proximidad, conocimiento del territorio y vocación de servicio os convierten en imprescindibles".

El acto ha sido abierto previamente por la vicepresidenta del Govern, Antònia Maria Estarellas, quien ha puesto en valor la solidaridad mostrada por las agrupaciones baleares, siempre dispuestas a ayudar tanto en la Península como en las islas vecinas, y ha destacado la vocación de servicio de los voluntarios: "Llegáis antes de que os llamen, os ofrecéis antes de que os busquen y nunca tenéis un no por respuesta cuando se trata de garantizar la seguridad de los vecinos de vuestros municipios. Vuestro compromiso es impagable", ha afirmado.

La Diada ha contado con una mesa redonda en la que los voluntarios han compartido las actuaciones de 2025 y han puesto en común experiencias y nuevos retos. También se han celebrado tres ponencias en las que se han explicado los detalles del Programa Festes Segures del Govern, en el que los voluntarios pueden tener un papel activo; los objetivos del órgano Inuncaib, constituido el pasado mes de abril; así como una charla sobre comunicación efectiva en emergencias y el uso responsable de las redes sociales.

Además, durante la jornada se ha hecho entrega de material de trabajo, como 72 terminales de comunicación de la red TetraIB, que permiten garantizar una comunicación óptima en caso de emergencia.

Al acto también han asistido el conseller de Hacienda, Innovación y Función Pública del Consell de Mallorca, Rafel Bosch; el presidente de la Federació d'Entitats Locals de les Illes Balears, Jaume Ferriol; así como alcaldes y regidores de diferentes municipios de las Baleares.

Para el Govern, la Diada de la Protección Civil es una oportunidad para reconocer y agradecer la dedicación y el compromiso de las agrupaciones de voluntarios, que trabajan cada día para garantizar la seguridad de toda la ciudadanía de las Baleares.