El Govern reconocerá este jueves al mejor cocinero joven de Baleares

Algunos de los finalistas y miembros del jurado del premio Art Jove al mejor cocinero joven de Baleares. - CAIB

PALMA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Balear de la Juventud (IbJove) celebrará la tarde de este jueves la final del certamen Art Jove al mejor cocinero.

El certamen, la primera vez que se organiza en esta categoría, tendrá lugar a las 18.00 horas en el aula magna de la Escuela de Hostelería, ha informado la Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia en un comunicado.

Los siete finalistas son Pablo Izquierdo, Jorge Lozano, Penélope Paz, Alba Rascón, Cristina Sánchez, Cati Vigo y Carlos Zafra.

El público asistente los podrá ver cocinando y defendiendo su propuesta ante el jurado, formado por los cocineros Miquel Calent y Tomeu Caldentey, la empresaria Xisca Pocoví, la periodista Lydia Larrey y la secretaria del certamen, Natàlia Rabassa.

El primer premio consiste en 1.500 euros en metálico y 2.100 euros para poder asistir a un curso monográfico en el Basque Culinary Center durante 2026. El resto, 1.500 euros, se repartirán según determine el jurado.

Además, se destinarán 1.400 euros para cubrir la compra de productos para cocinar los siete platos finalistas, que deben llevar obligatoriamente cerdo, vino tinto con denominación de origen y patata, todos productos de Baleares.

Además, el público asistente podrá probar y votar la mejor tapa hecha con galleta de aceite, que realizarán otros cocineros que se presentaron al certamen y que no han accedido a la final.