El Govern refuerza el dispositivo municipal de seguridad de las fiestas de la Mare de Déu de Gràcia de Maó - CAIB

PALMA 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Govern refuerza el dispositivo municipal de seguridad de las fiestas de la Mare de Déu de Gràcia con la incorporación de policías locales desplazados desde Mallorca.

Es el primer año que se pone en marcha esta iniciativa, que permite al Ayuntamiento de Maó ampliar con agentes externos el dispositivo especial de seguridad para las fiestas de la ciudad, según ha informado la Conselleria de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local en una nota de prensa.

La iniciativa está impulsada por la Dirección General de Emergencias e Interior y el Instituto de Seguridad Pública de Baleares (Ispib).

De este modo, el Govern y el Ayuntamiento de Maó suman esfuerzos para aumentar los recursos humanos y materiales y garantizar la máxima seguridad posible durante las fiestas.

Para esta edición, se desplazan ocho policías locales desde Mallorca para incorporarse al dispositivo durante los días centrales de las fiestas, que son este lunes y martes, 7 y 8 de septiembre.

Para colaborar en la gestión y coordinación del dispositivo, también se desplaza personal del Ispib, entre ellos el director, Joan Antoni Miralles, y el coordinador del Programa Fiestas Seguras del Govern, Rafel Covas.

El dispositivo de seguridad y emergencias también contará, como cada año, con la participación de la Unidad Operativa de Emergencias de Menorca, encargada, entre otras funciones, de coordinar los incidentes que se registren en el Centro de Coordinación de Emergencias 112.

Para reforzar y garantizar sus comunicaciones internas, desde IB Digital también se aportan diez terminales de comunicación TetraIB, ha subrayado la Conselleria.

Maó, con las fiestas de la Mare de Déu de Gràcia, es uno de los 27 municipios adheridos al Programa Fiestas Seguras del Govern en su primer año de aplicación.

Así, parte de los policías locales desplazados son también policías tutores, que centrarán sus actuaciones en el control de discusiones, peleas, intoxicaciones etílicas y consumo de drogas, así como en las visitas a comercios y establecimientos públicos para informar sobre la normativa vigente en materia de venta de bebidas alcohólicas a menores.

Además de la actuación durante los días de las fiestas, el Programa Fiestas Seguras también desarrolla acciones preventivas, como talleres y charlas previas dirigidas a alumnos de ESO y bachillerato del municipio, no solo sobre los aspectos generales de cualquier fiesta, sino también adaptándose a las particularidades de la fiesta del municipio, como puede ser la participación de caballos en las fiestas de Maó y de toda Menorca.

El programa también contempla la formación policial específica para actuar con menores durante las fiestas, el reparto en bares y comercios de cartelería que indica la prohibición de la venta de alcohol a menores y la supervisión de que esta prohibición se cumpla.

Desde el Govern han recordado a todos los participantes en las fiestas la necesidad de mantener una actitud de responsabilidad y colaboración para garantizar unas fiestas seguras, ya que "la mejor fiesta es la que se vive con sensatez"

Así, han aconsejado no toquéis las bridas ni ningún elemento de los caballos mientras corren, evitar las chancla, porque no permiten reaccionar rápidamente si hay que esquivar un caballo, y evitar los carritos en las zonas de gran aglomeración.

También han subrayado que en caso de no conocer la fiesta y los caballos es mejor actuar con prudencia, la importancia de evitar los excesos ya que hay que estar en perfectas condiciones para reaccionar, y evitar tirar botellas y latas al suelo porque puede suponer un peligro para los caballos.