El Govern refuerza las medidas de protección frente a la gripe avisar ante la situación epidemiológica en España - CAIB

La Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural, ha reforzado las medidas de protección frente a la gripe aviar en Balaeres ante la situación epidemiológica en Europa y en España, con 14 focos de la enfermedad en aves de corral y 69 focos en aves silvestres declarados en el territorio nacional.

Esta actualización se produce después que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación haya anunciado que aplicará a partir del próximo lunes medidas adicionales de refuerzo para prevenir la propagación del virus de la influenza aviar, ante la constatación esta semana de un aumento del riesgo por la proliferación de casos en Europa -sobre todo en aves silvestres-, los movimientos migratorios y el descenso de las temperaturas.

El Departamento que lidera Luis Planas, de acuerdo con las comunidades autónomas, ha activado así la totalidad de las medidas de protección frente a la influenza aviar que contempla la Orden APA/2442/2006, de 27 de julio.

La Conselleria balear ha señalado que el Ministerio ha convocado a los directores generales a una próxima reunión del Comité Rasve para el próximo martes en la que el tema principal será la gripe aviar.

El director general de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Fernando Fernández, ha recordado que en 2024 no se confirmó ningún foco de la enfermedad en todo el Estado, mientras que este año sí. "La situación en España es muy preocupante y crítica", ha señalado.

En este sentido, ha recordado que existen tres tipos de foco en vigilancia: casos de gripe aviar en aves silvestres, casos en aves cautivas situadas en núcleos zoológicos y, por último, focos en aves de corral, que "sin duda son los más graves por su implicación económica y social".

Aún así, Fernández ha lanzado un mensaje de "tranquilidad" a la población y a los productores, resaltando los análisis que se hacen de todas las muertes de aves silvestres en circunstancias extrañas han dado negativo en las Islas.

Igualmente, ha subrayado que se mantiene activo el programa de vigilancia activa, que consiste en realizar un número determinado de pruebas anuales sobre explotaciones de aves de corral. "Todo ello nos permite tener un conocimiento actualizado de la situación epidemiológica de la gripe aviar en Baleares", ha agregado.

MEDIDAS APLICADAS EN BALEARES

La Dirección General de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural dictará una resolución de medidas de control que se publicará a principios de la próxima semana tras la reunión con el Ministerio.

El director general ha remarcado que, en un primer momento, las medidas de control solo se aplican en las zonas de especial riesgo y en las zonas de vigilancia específica establecidas en la Orden de 2006 que, en el caso de Baleares, afectan a los municipios de Santa Margalida, Muro, Sa Pobla, Pollença y Alcúdia (zonas de especial riesgo), y Felanitx, Campos, Formentera, Ibiza, Sant Josep de Sa Talaia, Santa Eulària des Riu, Maó, Es Mercadal y Ses Salines (zonas de especial vigilancia).

No obstante, no se descarta que en las próximas semanas las medidas deban extenderse a todo el territorio, una medida que se adoptará de acuerdo con los datos de evolución epidemiológica y con la información que facilite el Ministerio de Agricultura.

"Es importante destacar que, en este momento, el riesgo de propagación va en aumento, ya que los movimientos de las aves migratorias que se producen en esta época son la principal fuente de riesgo y, lógicamente, los entornos de los humedales son los que vigilamos con mayor atención", ha explicado Fernández.