El Govern reitera que ayudará a los ayuntamientos de Ibiza e impulsará la declaración de zona catastrófica

Motos volcadas por el agua, a 30 de septiembre de 2025, en Ibiza - Germán Lama - Europa Press

IBIZA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente del Govern, Antoni Costa, ha reiterado que el Ejecutivo ayudará a los ayuntamientos de Ibiza que quieran pedir la declaración de zona catastrófica e impulsará además esta declaración.

Tras el Consell de Govern y en respuesta a los medios de comunicación, Costa ha recordado que el delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, se ha comprometido a agilizar trámites para que el Consejo de Ministros pueda aprobar la declaración cuanto antes.

Además, el Govern trabaja en líneas de ayudas, aunque desconoce los importes puesto que no tiene la valoración económica de los desperfectos ocasionados por las lluvias en Ibiza.

"Queremos ponernos a disposición de las instituciones de Ibiza y saber qué líneas de acción emprenderemos. No abandonaremos a los ibicencos en este sentido porque pondremos sobre la mesa los recursos necesarios", ha insistido.

El objetivo es ayudar a los ayuntamientos para reparar infraestructuras dañadas, así como a ciudadanos afectados por las inundaciones.

Educación, ha añadido, ha detectado desperfectos en algunos centros que están abiertos. Una vez superado el primer impacto, hay que pensar en la reconstrucción y reparación, ha concluido.