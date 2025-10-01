El paso por Ibiza de la borrasca Gabrielle: las imágenes de las inundaciones y las tareas de limpieza

PALMA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las extraordinarias precipitaciones registradas en Ibiza a lo largo del martes han dejado cifras récord en las estaciones meteorológicas de las islas, según las estimaciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Baleares.

Las Pitiusas vivieron ayer una jornada marcada por las intensas precipitaciones que dejaron carreteras cortadas, varios heridos por un derrumbe en un hotel, desalojos en los colegios y clases suspendidas.

La intensidad del episodio ha obligado a movilizar a la Unidad Militar de Emergencias (UME), que ha intervenido durante la noche realizando labores de limpieza cerca del aeropuerto, además de achicando agua en viales o viviendas, entre otros lugares. También se ha desplazado un contingente de Bomberos de Mallorca y de Bomberos de Palma para colaborar en las tareas de limpieza.

Los servicios de Emergencias han gestionado hasta 37 incidentes "prioritarios" en la isla de Ibiza. El Ayuntamiento de Ibiza ya ha anunciado que pedirá la declaración de zona catastrófica.

