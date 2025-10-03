La Policía Nacional rescató en Ibiza durante la DANA a más de 30 personas en situaciones extremas

Un vehículo de Policía Nacional y otro de bomberos en Ibiza tras las lluvias, a 1 de octubre - Germán Lama - Europa Press

Llegaron a rescatar a 25 menores de una guardería que estaban encima de los pupitres

IBIZA, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional en Ibiza rescataron durante la DANA en Ibiza a más de 30 personas que se encontraban en una situación extrema.

Según han informado en un comunicado, las actuaciones se centraron en zonas críticas del municipio de Ibiza, donde rescataron a decenas de personas, incluyendo menores, personas mayores, personas con discapacidad y embarazadas, en condiciones extremas de riesgo.

La borrasca provocó inundaciones severas en múltiples zonas del municipio, especialmente en calles y avenidas principales, donde el agua alcanzó hasta un metro. Ante esta situación de emergencia, la Policía Nacional activó sus protocolos de seguridad ciudadana y desplegó de forma inmediata a diversas patrullas, en colaboración con la Guardia Civil, Policía Local y servicios de emergencia.

Los agentes, tras superar graves dificultades de acceso debido a vehículos flotantes y calles anegadas, realizaron múltiples rescates a pie y en vehículos. Entre las intervenciones más destacadas se encuentran el rescate de 25 menores en una guardería, donde los niños se encontraban sobre pupitres, y la evacuación de personas atrapadas en vehículos, incluyendo un varón con discapacidad, una mujer embarazada con su hijo de cinco años y varios mayores de edad con movilidad reducida.

En otro momento crítico, los agentes detectaron un fuerte olor a gas en la avenida 8 de Agosto, lo que suponía un riesgo inminente de explosión. Ante esta situación, trasladaron a un técnico de emergencias hasta el lugar de la fuga para que pudiera reparar la avería. Asimismo, se atendió a una familia atrapada en un vehículo en la zona de la carretera Santa Portinatx, donde se rescataron a varios menores y adultos.

Las operaciones se prolongaron durante varias horas, con los agentes actuando en condiciones extremas, con agua hasta la cintura y sin comunicación por dispositivos móviles debido a la saturación. A pesar de ello, lograron rescatar a más de 30 personas, muchas de ellas en estado de shock o hipotermia, y trasladarlas a zonas seguras. La colaboración con bomberos, servicios sanitarios y la Guardia Civil fue clave para la eficacia de las intervenciones.