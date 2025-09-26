Govern reitera que los pisos de Alaior "no cumplen" los requisitos del tanteo y retracto y pide que los compre la Sareb

PALMA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, ha apuntado que los pisos de Alaior "no cumplen" con los criterios establecidos para ejercer el derecho de tanteo y retracto, por lo que plantea que los compre la Sareb o la empresa de vivienda anunciada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Esta ha sido su respuesta a preguntas de los medios acerca de si el Govern ha contactado con la Sareb para saber si la entidad se personará en la subasta de estos inmuebles.

Mateo ha incidido en que desde el Ibavi y el Ayuntamiento de Alaior "siempre" están en contacto con la Sareb y ha pedido que se adopte la misma decisión que con las viviendas de Maó --en el que la Sareb paralizó la venta de una dos edificios de su propiedad--.

Asimismo, ha señalado que en el Ibavi hay unos requisitos y condiciones de aplicación del derecho de tanteo y retracto que "no se cumplen", como es que se compren a instituciones públicas pero deben estar al corriente de pagos y sin inquilinos.

"Uno de los principios del Ibavi es ofrecer vivienda a los que están apuntados a una lista de solicitantes y si las compra, se estaría privilegiando a los que ya ocupan las viviendas por encima de una lista de solicitantes", ha detallado.

Por otro lado, ha aclarado que el Ibavi entra en las "situaciones problemáticas que puede entrar" porque es su "obligación" y ha recalcado que ha comprado viviendas a la Sareb en Es Mercadal o en Maria de la Salut.