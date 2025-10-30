El Govern reivindica a los cónsules como "altavoces" para difundir los mensajes de protección en casos de emergencia

La vicepresidenta y consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Maria Estalleras, asiste a una jornada de coordinación de emergencias con el Cuerpo Consular en Baleares. - CONSELLERIA DE PRESIDENCIA

PALMA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha planteado que los cónsules hagan de "altavoces" para hacer llegar los mensajes de prevención y autoprotección a la comunidad extranjera que reside en Baleares, en casos de emergencia.

Este es uno de los planteamientos que ha trasladado la vicepresidenta y consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Maria Estarellas, durante una jornada celebrada este jueves con el Cuerpo Consular desplegado en Baleares.

En una nota de prensa, la Conselleria ha explicado que algunos de los temas que se han tratado ha sido cómo prever una emergencia, cómo autoprotegerse y qué hacer en caso de emergencia, ya que la prevención, la autoprotección y la concienciación son "una prioridad para el Govern".

"El Govern les necesita como puente de confianza entre instituciones y ciudadanía, para que la información y los consejos de seguridad lleguen a todos los rincones de la sociedad, sin barreras lingüísticas, ni culturales", ha añadido.

Con esta intención se ha llevado a cabo esta la jornada en el Archivo del Reino de Mallorca, con ponencias a cargo del director general de Emergencias e Interior, Pablo Gárriz, y del director del Centro de Coordinación de Emergencias 112, Eduardo Parga.

Gárriz ha explicado cómo funciona el sistema de gestión de emergencias en Baleares, mientras que Parga, por su parte, ha dado a conocer el funcionamiento del Centro de Coordinación de Emergencias 112, un espacio estratégico para la gestión eficiente de cualquier tipo de emergencia.

La jornada ha servido a los diferentes representantes consulares para conocer dónde encontrar consejos de autoprotección, cómo informarse sobre las alertas de protección civil, qué hacer y a dónde llamar en caso de emergencia. Una información que ahora podrán difundir entre todos los residentes extranjeros de Baleares.

El decano del Cuerpo Consular, el cónsul de Francia, Michel Magnier, ha cerrado el acto para agradecer el interés del Govern en general, y de la Dirección General de Emergencias e Interior en particular, por hacerles llegar toda esta información y formación.

Esta jornada forma parte de la Mesa de Diálogo Permanente para proyectos de interés común, constituida el pasado 17 de septiembre. Una iniciativa que supone la creación de un espacio estable de colaboración y diálogo para impulsar proyectos de interés común y abordar cuestiones relevantes para la comunidad internacional residente en Baleares.