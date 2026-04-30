El Govern reivindica, en el Día del Trabajo, las mejoras salariales y la creación de empleo todo el año

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PALMA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha reivindicado, con motivo del Día del Trabajo, la evolución positiva del mercado laboral en la comunidad, marcada por la mejora de los salarios, la creación de empleo durante todo el año y el avance hacia un modelo más equilibrado, inclusivo y sostenible.

La consellera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, Catalina Cabrer, ha destacado que los salarios en Baleares han crecido un 5,6 por ciento, por encima de la media estatal del 3,5 por ciento. Este incremento refleja el esfuerzo compartido entre empresas y trabajadores y el compromiso con un empleo de mayor calidad, según ha señalado la Conselleria en una nota de prensa.

A este avance se suma un mercado laboral dinámico, han subrayado, con cifras récord de afiliación y una evolución positiva tanto de la contratación como del paro.

Las últimas cifras del informe de coyuntura laboral señalan que la contratación ha alcanzado los 32.805 contratos, un 12,2 por ciento más que hace un año, con un 72,6 por ciento de contratos indefinidos.

Respecto a la afiliación a la Seguridad Social, continúa en cifra récord, con 540.388 personas afiliadas durante el mes marzo, lo que supone un crecimiento interanual del tres por ciento.

La consellera ha subrayado especialmente que Baleares genera empleo también durante los meses de invierno, lo que confirma que la desestacionalización "ya no es una aspiración, sino una realidad", y que permite hablar de una situación de prácticamente pleno empleo.

Este avance es especialmente relevante en sectores estratégicos como la hostelería, que emplea a más de 170.000 trabajadores en Baleares. En este ámbito, además, se ha aplicado recientemente una nueva subida salarial del cuatro por ciento para los trabajadores de hoteles, bares, restaurantes y discotecas.

Para el Ejecutivo autonómico, estos resultados son fruto del diálogo social y del trabajo conjunto con los agentes económicos y sociales.

La consellera Cabrer, en todo caso, ha advertido de que persisten retos importantes, como el acceso a la vivienda o la incertidumbre del contexto internacional, y ha insistido en la necesidad de seguir avanzando con responsabilidad y consenso.