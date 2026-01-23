El Govern remarca que el tren en Mallorca es seguro y hace un llamamiento a la responsabilidad ante la amenaza de huelga

Archivo - Trenes de SFM en la estación - CAIB - Archivo

PALMA 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Govern, Antoni Costa, ha remarcado que la infraestructura ferroviaria de Mallorca es segura y ha hecho un llamamiento a la responsabilidad y a la tranquilidad, apelando a "no generar alarma".

Así se ha expresado Costa en la rueda de prensa después del Consell de Govern, tras ser preguntado por la posibilidad de que el comité de empresa de Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) convoque una huelga para reclamar más seguridad.

"No conviene generar alarma respecto a un medio de transporte que, repito, es absolutamente seguro", ha dicho el portavoz, quien ha destacado las inversiones realizadas esta legislatura en mantenimiento de las infraestructuras y en materia de seguridad.

Igualmente, ha agregado, el pasado noviembre se contrataron dos ingenieros para reforzar la seguridad, de modo que se constituirá la comisión de seguridad.

El portavoz ha remarcado que hay informes "muy recientes" de agencias de evaluación externas e independientes que acreditan que la calidad de la infraestructura ferroviaria de Mallorca "es excelente".

Finalmente, ha sostenido que el Govern "respeta absolutamente" las iniciativas de los maquinistas, aunque ha insistido en lanzar un mensaje de tranquilidad a los ciudadanos.